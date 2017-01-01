金融アドバイザー向けビデオメーカーでブランドを強化
プロフェッショナルなプロモーション動画や金融解説動画を簡単に生成します。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能がビデオ作成プロセスを効率化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
高資産個人をターゲットにした45秒のプロモーション動画を作成し、パーソナライズされた資産管理の利点を示します。動画は洗練され、魅力的でプロフェッショナルなビジュアルを特徴とし、共感的で自信に満ちた声を伴い、HeyGenのAIアバターを活用して一貫性のある魅力的なプレゼンテーションを提供し、顧客獲得をサポートします。
業界の仲間や潜在的な紹介パートナーを対象にした90秒のリーダーシップ動画を制作し、金融計画における新興市場のトレンドを議論します。ビジュアルとオーディオスタイルは魅力的で分析的、先進的であり、明確で知識豊富なナレーションを提供し、HeyGenの自動字幕/キャプション機能を統合して、最大限のリーチとアクセシビリティを確保し、強力なビデオマーケティングを実現します。
既存の顧客向けに、四半期ごとの市場アップデートを提供する30秒の簡潔な動画をデザインします。ビジュアルスタイルは明確で簡潔、親しみやすく、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用して迅速なビデオストーリーテリングを促進し、一貫したブランディングを維持します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは金融解説動画の作成にどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは高度なAIアバターとテキスト-to-ビデオ生成を活用して、スクリプトをプロフェッショナルな金融解説動画に簡単に変換します。このAIを活用したビデオメーカーは、複雑な概念を視聴者にわかりやすくし、金融ビデオマーケティングを強化します。
HeyGenは金融アドバイザーがビデオマーケティングで一貫したブランディングを維持するのに役立ちますか？
はい、HeyGenはロゴや特定のブランドカラーを追加する機能を含む強力なブランディングコントロールを提供します。また、カスタマイズ可能なテンプレートを利用して、すべてのプロフェッショナルなプロモーション動画が金融アドバイザリー企業のアイデンティティに一致するようにすることができます。
HeyGenはどのようにしてビデオのアクセシビリティを確保し、視聴者のエンゲージメントを向上させますか？
HeyGenはすべてのビデオコンテンツに正確な字幕/キャプションを自動生成し、アクセシビリティとSEOを向上させます。さらに、AIアイコンタクト補正により、AIアバターが視聴者とプロフェッショナルなつながりを維持し、全体的なビデオストーリーテリングを強化します。
HeyGenはコンテンツ作成において効率的な金融アドバイザービデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenはカスタムスクリプトからのテキスト-to-ビデオ生成と包括的なメディアライブラリを備えており、ビデオ作成プロセスを効率化します。これにより、金融アドバイザーはクライアント獲得やリーダーシップのための高品質なビデオを迅速に制作し、貴重な時間とリソースを節約できます。