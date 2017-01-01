金融ビデオメーカー：魅力的な金融コンテンツを作成

あなたのフィンテック企業がリアルなAIアバターを使用してYouTubeやソーシャルメディア向けの魅力的な金融説明ビデオを作成できるようにします。

複雑な金融トピックを、個人金融に踏み出す若者向けにどのように簡単に説明できますか？60秒のアニメーション金融教育ビデオを作成し、HeyGenのAIアバターを活用して、予算の基本と投資の概念をわかりやすく説明する、明るく元気な音声スタイルを使用してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
潜在的な投資家やB2Bクライアント向けに、フィンテック企業の革新的なソリューションを紹介する45秒の魅力的なビジネスビデオを作成してください。視覚スタイルはプロフェッショナルで洗練され、モダンなグラフィックスを伴い、自信に満ちた権威あるトーンで、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して効率的かつ正確なコンテンツ生成を行います。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナー向けに新しい金融サービスを宣伝するための30秒のダイナミックなソーシャルメディアビデオを開発してください。視覚スタイルはトレンディで活気があり、短くキャッチーなフレーズとアップビートな音楽を取り入れ、HeyGenの事前デザインされたテンプレートとシーンを使用して迅速にマーケティングキャンペーンを開始できます。
サンプルプロンプト3
従業員向けに新しい予算管理ソフトウェアの機能を示し、内部の金融手続きを説明する90秒の詳細なコンプライアンスビデオを想像してください。視覚スタイルは情報提供型でステップバイステップであり、画面上の注釈とHeyGenの音声生成機能を使用した落ち着いた権威あるナレーションを特徴とし、これらの重要な金融説明ビデオのための一貫した正確な指示を保証します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

金融ビデオメーカーの使い方

AI駆動ツールを使用してプロフェッショナルな金融説明ビデオや予算ガイドを簡単に作成し、コンテンツ制作を効率化します。

1
Step 1
ビデオスクリプトまたはテンプレートを作成
金融メッセージをアウトライン化するか、スクリプトを貼り付けて開始します。「テンプレートとシーン」を活用して「金融説明ビデオ」の基盤を迅速に構築し、効率的な作成プロセスを確保します。
2
Step 2
魅力的なAIプレゼンターを追加
「AI金融説明ビデオメーカー」プロジェクトを強化するために、「AIアバター」を選択してコンテンツを提供します。これらのデジタルプレゼンターは、情報をプロフェッショナルに伝え、視聴者を引きつけます。
3
Step 3
プロフェッショナルなブランディングを適用
「ブランディングコントロール（ロゴ、カラー）」を利用して会社のアイデンティティを統合します。これにより、「金融ビデオメーカー」プロジェクトがプロフェッショナルに見え、すべての金融教育ビデオでブランドの存在感を強化します。
4
Step 4
最終ビデオをエクスポート
完了したら、「予算ビデオメーカー」作成物をさまざまな形式で簡単に「エクスポート」します。「YouTubeビデオ」や「ソーシャルメディアビデオ」向けに「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、効果的に視聴者にリーチします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的な金融ソーシャルメディアコンテンツを制作

数分でダイナミックな金融ソーシャルメディアビデオやクリップを生成し、効果的にヒント、更新、プロモーションを伝えます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして金融説明ビデオの作成を効率化しますか？

HeyGenは直感的なオンライン金融ビデオメーカーを使用して、ユーザーが魅力的な金融説明ビデオを簡単に作成できるようにします。AIアバターやテキストビデオ機能などのAI駆動ツールを活用して、編集経験がなくてもスクリプトをプロフェッショナルなコンテンツに変換します。

HeyGenのプラットフォームを使用してどのような種類の金融コンテンツを作成できますか？

HeyGenを使用すると、YouTubeビデオ、ソーシャルメディアビデオ、重要なコンプライアンスビデオなど、幅広い金融教育ビデオを生成できます。豊富なストックメディアライブラリと金融ビデオテンプレートを活用して、マーケティングキャンペーンを加速させましょう。

HeyGenはフィンテック企業のブランディングとカスタマイズをサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、フィンテック企業や他のビジネスがロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントを金融ビデオメーカーのプロジェクトに組み込むことを可能にします。これにより、すべてのビデオがすべてのプラットフォームで一貫したプロフェッショナルな外観を維持します。

HeyGenのAI駆動ツールはどのように金融ビデオ制作を強化しますか？

HeyGenのAI駆動ツールは、AIアバターや高度なテキストビデオ機能を提供することで金融ビデオ制作を革新します。高品質なナレーションや自動字幕も生成でき、魅力的な金融教育ビデオを効率的に作成するプロセスを効率化します。