金融動画ジェネレーター: AIを活用したコンテンツ作成

高度なAIアバターを使用して、魅力的な金融説明動画を迅速に制作します。

若いテクノロジーに精通した投資家をターゲットにした、新しい投資商品を紹介する45秒のエネルギッシュでモダンな説明動画を作成してください。この金融動画は、活気あるグラフィックスとアップビートな背景音楽を使用し、複雑な金融概念をわかりやすくするために魅力的なAIアバターが配信します。HeyGenのAIアバターは、このダイナミックなコンテンツを提示するために重要です。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーやマーケティングマネージャー向けに、複雑な新しい税制を簡単に説明する60秒のプロフェッショナルな金融説明動画を作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでインフォグラフィックを多用し、落ち着いた権威ある声でナレーションを行います。詳細な情報の最大限の理解を確保するために、HeyGenの字幕/キャプション機能を活用してください。
サンプルプロンプト2
金融計画サービスを利用したクライアントの成功事例を紹介する30秒の温かく本格的な金融動画を想像してください。信頼できるソリューションを求める新しい潜在顧客を対象としています。ビジュアルとオーディオスタイルは、インタビューのように個人的で、自然なナレーション生成を行い、物語を親しみやすくします。HeyGenのナレーション生成を利用して、証言に感情的な深みを与えます。
サンプルプロンプト3
忙しいプロフェッショナルや既存の投資家向けに、迅速で実用的なインサイトを提供するニュース放送のようなスタイルの45秒の市場アップデート動画を制作してください。この動画作成プラットフォームは、そのようなコンテンツを生成するのに最適です。ナレーションは明確で簡潔にし、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに対応します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

金融動画ジェネレーターの使い方

AI動画ジェネレーターを使用して、プロフェッショナルな金融説明動画や魅力的なコンテンツを迅速に制作し、動画作成プロセスを効率化します。

1
Step 1
動画スクリプトを作成
スクリプトを入力するか、AIスクリプトライターに金融動画用のスクリプトを生成させてください。スクリプトからのテキストから動画への変換機能により、テキストを動画の基盤に変換し、コンテンツ作成を迅速に行います。
2
Step 2
AIアバターを選択
金融動画のプレゼンターとして、さまざまなAIアバターのコレクションから選択してください。これらのリアルなデジタルプレゼンターは、金融説明にプロフェッショナルで魅力的なタッチを加えます。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
カスタムブランディングコントロールを適用して動画を強化します。会社のロゴ、ブランドカラー、関連するストックメディアを統合し、金融説明動画に洗練されたブランドに合った外観を作成します。
4
Step 4
最終動画をエクスポート
動画が完成したら、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、さまざまなプラットフォームに適した形式で最終的な金融動画を生成し、視聴者に最適な視聴体験を提供します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

金融トレーニングと教育を最適化

.

インパクトのある金融説明動画やトレーニングモジュールを提供し、従業員やクライアントの理解と記憶を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして金融動画の作成を簡素化しますか？

HeyGenは、プロフェッショナルが金融動画コンテンツを作成する方法を変革する先進的なAI動画ジェネレーターです。直感的な動画作成プラットフォームを使用して、高度なAIアバターとすぐに使えるテンプレートを活用し、魅力的な金融説明動画を迅速に生成できます。これにより、マーケティングマネージャーにとって制作プロセス全体が簡素化されます。

HeyGenは金融コンテンツにどのようなAI機能を提供しますか？

HeyGenは強力なAIを活用して、金融動画制作を効率化します。AIスクリプトライター、自動ビジュアル提案、正確なテキストから動画への変換機能などの機能により、ユーザーはコンセプトやプロンプトを迅速に洗練された動画コンテンツに変換し、同期されたナレーションとキャプションを提供します。

自分のブランドに合わせて金融動画をカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenの動画作成プラットフォームは、ロゴ、ブランドカラー、カスタムメディアを組み込むための広範なブランディングコントロールを提供します。これにより、すべての金融説明動画がブランドアイデンティティに一致した一貫性のあるプロフェッショナルな外観を維持します。

HeyGenを使用して金融動画を作成することで最も恩恵を受けるのは誰ですか？

効率的なコンテンツ作成を求めるマーケティングマネージャーや金融の専門家は、HeyGenを非常に価値あるものと感じるでしょう。AI動画ジェネレーターを使用することで、さまざまなプラットフォーム向けに高品質な金融動画や説明動画を簡単に制作でき、エンゲージメントを最適化し、時間を大幅に節約できます。