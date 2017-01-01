金融オンボーディングビデオメーカー：AIでトレーニングを効率化

複雑なスクリプトを瞬時に洗練された説明ビデオに変換し、金融トレーニングビデオの制作を加速します。

新しい金融部門の採用者向けに、会社の文化と重要な初期ステップを紹介する45秒の魅力的なビデオをデザインしてください。この社員オンボーディングビデオでは、フレンドリーなAIアバターが温かい歓迎と重要な情報を提供し、プロフェッショナルでありながら親しみやすいビジュアルとオーディオスタイルで、初日から本当に魅力的なビデオを作成します。HeyGenのAIアバターを活用して、体験をパーソナライズし、即座に繋がりを築きましょう。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
複雑な金融商品にサインアップする新しいクライアント向けに、30秒のパーソナライズされたビデオオンボーディング体験を作成してください。この説明ビデオでは、商品の利点と初期設定のステップを明確に説明し、モダンでクリーンなビジュアルデザインと落ち着いた情報提供のナレーションを使用します。HeyGenの強力な字幕機能を活用して、さまざまな顧客オンボーディングオーディエンスに対する理解を向上させ、重要な詳細を簡単に理解できるようにします。
サンプルプロンプト2
金融機関のコンプライアンス部門向けに、最近の規制更新に焦点を当てた60秒のトレーニングビデオシリーズを開発してください。このプロジェクトでは、既存の金融従業員を効果的に教育するために、明確で権威あるナレーションを補完する指導的でシャープなビジュアルスタイルが必要です。魅力的なオンボーディングビデオを作成し、制作プロセスを簡素化するために、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用し、さまざまな内部チーム間で迅速な展開と一貫性を確保します。
サンプルプロンプト3
新しい内部金融プロセスのための50秒のダイナミックなオンボーディングビデオメーカーを想像してください。HR/L&Dの専門家を対象に、迅速に魅力的なビデオを生成する必要があります。ビジュアルスタイルはスリークでプロフェッショナルであり、効率性と革新性を伝え、アップビートで明確なオーディオトラックを備えています。詳細なスクリプトを魅力的なビジュアルエイドに簡単に変換し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、ビデオ作成ツール全体をアクセス可能にします。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

金融オンボーディングビデオメーカーの使い方

AIを活用してプロフェッショナルで魅力的な金融オンボーディングビデオを簡単に作成し、新しい社員やクライアントの紹介プロセスを効率化します。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
金融オンボーディングスクリプトを作成または貼り付けて開始します。AIビデオジェネレーターが迅速に明確で製品に正確なコンテンツを作成するのを支援します。
2
Step 2
テンプレートとAIアバターを選択
ブランドに合ったプロフェッショナルなビデオテンプレートのライブラリから選択し、コンテンツを提示するAIアバターを選びます。
3
Step 3
ブランド要素を追加
会社のロゴ、色、特定のビジュアル資産をブランドコントロールを使用して組み込み、ビデオが金融ブランドのアイデンティティを反映するようにします。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
アクセシビリティのために字幕を追加してビデオを完成させ、希望のアスペクト比でエクスポートし、プラットフォーム間でシームレスに共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

金融成功事例で信頼を構築

.

ポジティブな金融顧客の成果を示す魅力的なAIビデオを生成し、信頼を効果的に構築し、スムーズな顧客オンボーディング体験を促進します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なオンボーディングビデオを迅速に作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、社員や顧客のオンボーディングのためにプロフェッショナルで魅力的なビデオを作成するために設計された直感的なAIビデオジェネレーターです。豊富なビデオテンプレートと強力なクリエイティブエンジンを活用して、パーソナライズされたビデオオンボーディングコンテンツを迅速に制作できます。

HeyGenはパーソナライズされたビデオオンボーディングのためにどのような高度なAI機能を提供していますか？

HeyGenは高度なAIアバターとAI駆動の自動生成スクリプトを活用して、オンボーディングビデオをパーソナライズします。また、プロフェッショナルなナレーションや字幕を簡単に追加でき、視聴者に対するアクセシビリティと明確さを確保します。

HeyGenは金融オンボーディングビデオコンテンツの制作に適していますか？

もちろんです。HeyGenは、明確でプロフェッショナルなトレーニングビデオを作成するための強力な金融オンボーディングビデオメーカーとして機能します。その包括的なビデオ作成ツールにより、チームが一貫した高品質の情報を受け取ることができます。

なぜHeyGenをオンボーディングビデオメーカーとして選ぶべきですか？

HeyGenは、プロダクションプロセス全体を簡素化し、誰でも高品質な説明ビデオコンテンツを制作できるようにするため、オンボーディングビデオメーカーとして際立っています。ブランドコントロールやメディアライブラリサポートなどの機能により、ブランドの一貫性を簡単に維持できます。