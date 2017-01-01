新しい金融部門の採用者向けに、会社の文化と重要な初期ステップを紹介する45秒の魅力的なビデオをデザインしてください。この社員オンボーディングビデオでは、フレンドリーなAIアバターが温かい歓迎と重要な情報を提供し、プロフェッショナルでありながら親しみやすいビジュアルとオーディオスタイルで、初日から本当に魅力的なビデオを作成します。HeyGenのAIアバターを活用して、体験をパーソナライズし、即座に繋がりを築きましょう。

ビデオを生成