ファイナンスオンボーディングジェネレーター：クライアントジャーニーの効率化
金融デジタルオンボーディング体験を向上させましょう。AIアバターを活用して、より迅速なクライアント獲得のためのパーソナライズされた魅力的なビデオコンテンツを作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
コンプライアンスオフィサーとオペレーションマネージャー向けに、規制遵守とワークフロー自動化をシステム内で達成する方法を詳細に説明する2分間の指導ビデオを作成します。ビジュアルスタイルは非常に詳細で、明確なインフォグラフィックとプロセスフローを備え、権威ある声と正確な字幕/キャプションでサポートされます。このビデオは、eKYCとAMLオーケストレーションの複雑さを説明し、スクリプトからのテキストをビデオに変換して、密なコンプライアンス文書をアクセスしやすいコンテンツに変換する方法を紹介します。
クライアントエクスペリエンスリーダー向けに、デジタルオンボーディングの変革力がメンバーエンゲージメントを向上させる様子を示す1分間の魅力的なビデオを開発します。ビジュアルスタイルは活気に満ちたユーザー中心で、ポジティブなクライアントジャーニーを描く多様なテンプレートとシーンを特徴とし、アップビートなバックグラウンドミュージックとプロフェッショナルなナレーションで補完されます。このビデオは、歓迎されるデジタルオンボーディング体験を強調し、メディアライブラリ/ストックサポートがどのようにパーソナライズされたコミュニケーションを豊かにするかを示します。
CRMとコアバンキングシステムに取り組む技術リーダーは、分析とレポートを改善するためのファイナンスオンボーディングジェネレーターの統合に関する2分間の説明ビデオから利益を得ることができます。ビジュアルスタイルは技術的で正確で、インターフェースとデータダッシュボードの画面録画を使用し、プロフェッショナルなナレーションがAPI接続を通じて観客を導き、意思決定までの時間メトリクスを強調します。このビデオは、スクリプトからのテキストをビデオに変換して、さまざまな技術プレゼンテーションに合わせてアスペクト比のリサイズとエクスポートを簡単に適応させることができます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして金融クライアントのオンボーディングプロセスを向上させますか？
HeyGenはAIを活用して、金融機関におけるクライアントオンボーディング体験を変革し、スクリプトから作成された魅力的なビデオコンテンツを通じてパーソナライズされたデジタルオンボーディングを可能にします。これにより、全体的な金融オンボーディングプロセスが効率的でユーザーフレンドリーになります。
HeyGenは既存の金融システムと統合してワークフロー自動化を実現できますか？
はい、HeyGenはシームレスな統合をサポートするように設計されており、高度なワークフロー自動化を可能にします。金融機関は、HeyGenをCRMやコアバンキングシステムと接続して、クライアントオンボーディングの過程でパーソナライズされたビデオ配信を自動化し、デザインによるコンプライアンスと規制遵守を強化できます。
HeyGenは魅力的なオンボーディングビデオを作成するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能、リアルなAIアバター、プロフェッショナルなナレーション生成を含む強力なAIオンボーディングツールを提供します。ユーザーはブランドコントロールを使用してビデオをカスタマイズし、さまざまなテンプレートを活用して高品質でパーソナライズされたコンテンツを作成し、効果的なデジタルエンゲージメントを実現できます。
HeyGenは金融オンボーディングにおいてどのようなセキュリティ対策とコンプライアンス機能を提供していますか？
HeyGenは、eKYCやAMLオーケストレーションサポート、セキュアなコンテンツ配信などの機能を提供することで、金融機関が厳しい規制遵守基準を満たすのを支援します。当社のプラットフォームは、監査証跡機能を可能にし、堅牢な本人確認をサポートし、デジタルオンボーディングプロセスにおける詐欺防止とデザインによるコンプライアンスに貢献します。