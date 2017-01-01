映画クルートレーニングビデオジェネレーター: プロビデオを迅速に作成
高度なテキストからビデオへのAIを使用して、スクリプトから魅力的なトレーニングビデオを簡単に作成し、複雑な編集スキルを不要にします。
企業のL&Dマネージャーや人事担当者は、魅力的で指導的なトレーニングビデオを作成することで、従業員のオンボーディングプロセスを効率化できます。この90秒のビデオは、企業向けの美学を使用し、AIアバターが複雑なポリシーを説明し、字幕/キャプションでアクセシビリティを向上させ、HeyGenがLMS統合をスムーズにする方法を紹介します。
製品スペシャリストや技術営業チームは、この45秒のビデオを使用して、説得力のある技術製品の説明を生成できます。現代的で直接的なビジュアルスタイルを採用し、多様なAIアバターが話し手として主要な機能を提示し、明確なオンスクリーンテキストと正確なナレーション生成でサポートされ、このプロンプトはAIビデオジェネレーターの力を強調します。
AIビデオプラットフォームで手順ガイドのための専門的な映画クルートレーニングビデオジェネレーターコンテンツの迅速な作成をマスターしてください。この2分間のダイナミックで詳細なビデオは、技術コンテンツクリエーターやインストラクショナルデザイナー向けに、長いスクリプトを事前にデザインされたテンプレートとシーン、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを使用して構造化されたビデオに変換する容易さを示し、エネルギッシュなAIナレーションで語られます。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはトレーニング用ビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターを活用して、テキストをプロフェッショナルなトレーニングビデオに変換し、複雑なビデオ編集スキルを不要にします。ユーザーはAIアバターとカスタムナレーションを使用して、魅力的なコンテンツを簡単に作成でき、プロセスを効率的かつアクセスしやすくします。
HeyGenは既存の学習管理システムとコンテンツ配信の統合が可能ですか？
はい、HeyGenはシームレスな統合を目的として設計されており、強力なAPIアクセスとさまざまなLMSプラットフォームとの互換性のためにSCORM形式でビデオをエクスポートする機能を提供します。これにより、AIビデオコンテンツが既存のトレーニングインフラストラクチャに完全に適合します。
HeyGenはAIアバターのカスタマイズオプションをどのように提供しますか？
HeyGenはAIアバターの広範なカスタマイズを提供し、多様な話し手を選択したり、カスタムブランドアバターを作成することができます。また、ロゴや特定のカラースキームなどのブランディングコントロールを適用して、ビデオ全体で会社のビジュアルアイデンティティを維持できます。
HeyGenはトレーニング以外のさまざまなビジネスビデオに適していますか？
もちろんです。HeyGenの多用途なAIビデオプラットフォームは、魅力的なオンボーディングビデオ、明確な製品説明、魅力的なマーケティング資料など、さまざまなビジネスコンテンツの作成に最適です。事前に作成されたテンプレートを利用して、あらゆる目的のためにプロフェッショナル品質のビデオを迅速に制作できます。