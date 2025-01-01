初心者向けFigmaチュートリアルビデオ デザインの基本を素早く学ぶ
自動レイアウトからコンポーネントまで、Figmaでのデザインをマスターし、美しいウェブサイトやモバイルアプリを構築しましょう。AIアバターでプレゼンテーションを強化します。
Figmaでのデザインの基本概念を説明する2分間の初心者向けの指導ビデオを開発してください。特にレイヤーとフレームの使用について詳しく説明します。この技術的な概要は、詳細で説明的なビジュアルスタイルを採用し、正確な画面注釈を使用し、プロフェッショナルなテキストからビデオへのスクリプト作成と自動字幕/キャプションをサポートします。
Figmaのコンポーネントと自動レイアウトについて学びたい初心者向けの1分間の実践的なデモンストレーションビデオを制作してください。効率的なデザインワークフローを強調するダイナミックで実践的なビジュアルスタイルを目指し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用して迅速なビジュアルエイドを提供し、最終エクスポートがアスペクト比のリサイズとエクスポートで最適化されるようにしてください。
Figma内でのプロトタイピングの基本に焦点を当て、インタラクティブなデジタル体験を作成するための75秒の魅力的なビデオをデザインしてください。ビジュアルとオーディオスタイルは非常に魅力的で、実用的なアプリケーションを備えたインタラクティブな要素を紹介し、HeyGenのプロフェッショナルなテンプレートとシーンを活用し、視聴者をガイドするための明確な字幕/キャプションを添えてください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenのAIアバターはどのようにビデオ制作を強化しますか？
HeyGenは高度なAIを活用して、自然な表情とジェスチャーでスクリプトを伝える非常にリアルなデジタルアバターを作成します。この機能により、テキストからビデオへのプロセスが大幅に簡素化され、さまざまなデジタル体験においてプロフェッショナルなビデオ制作が可能になります。
HeyGenはテキストからビデオを生成するためにどのような技術プロセスを使用していますか？
HeyGenは高度なテキストからビデオへの技術を使用して、書かれたスクリプトを解釈し、プロフェッショナルなナレーションを生成し、選択したAIアバターやシーンと同期させます。これにより、複雑な技術的要件なしで、テキストを高品質なビデオコンテンツにシームレスかつ効率的に変換できます。
HeyGenビデオにカスタムブランディングと字幕を適用することは可能ですか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供しており、特定のロゴやブランドカラーをビデオに直接統合することができます。さらに、HeyGenは正確な字幕とキャプションを自動生成し、デジタル体験のアクセシビリティを向上させるために重要です。
HeyGenはさまざまなメディアタイプとアスペクト比に対応していますか？
はい、HeyGenは豊富なメディアライブラリとすぐに使えるテンプレートを備えており、ビデオプロジェクトを充実させます。また、複数のアスペクト比でビデオを簡単に調整およびエクスポートでき、ウェブサイト、モバイルアプリ、その他のデジタルプラットフォームで完璧に見えるようにします。