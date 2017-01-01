フィールドトレーニングビデオジェネレーター: 迅速に魅力的なビデオを作成

AIビデオジェネレーターを活用してトレーニングを変革しましょう。AIアバターを利用して、プロフェッショナルで影響力のあるeラーニングビデオを迅速に制作します。

新しい営業担当者向けに、当社のCRMシステムの主要機能を示す60秒の魅力的でプロフェッショナルなオンボーディングビデオを作成してください。このビデオは、リアルなAIアバターを使用してデモを行い、親しみやすく明瞭なAI生成のナレーションを特徴とし、フィールドトレーニングビデオメーカーからの効果的な作品となるようにしてください。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
工場労働者やフィールド技術者が重機を操作する際の重要な安全プロトコルを説明する45秒の簡潔な情報ビデオを開発してください。このトレーニングビデオ作成は、真剣で実用的なトーンを維持し、画面上の明確な指示を組み込み、スクリプトからのテキストからビデオへの変換を通じて効率的に生成された字幕/キャプションを提供します。
サンプルプロンプト2
内部プロジェクト管理チーム向けに設計された30秒のモダンでクリーンなウォークスルービデオを想像してください。最近のソフトウェアアップデートを説明します。AIビデオジェネレーターは、メディアライブラリ/ストックサポートからカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用し、視覚的にステップを提示し、ダイナミックでアップビートなオーディオスタイルを採用します。
サンプルプロンプト3
経験豊富なリモートプロフェッショナル向けに、効果的なバーチャルミーティングのエチケットに焦点を当てた90秒のエネルギッシュなベストプラクティスガイドを生成してください。このフィールドトレーニングビデオジェネレーターコンテンツは、プロンプトネイティブビデオクリエーションから派生し、簡潔で励みになるものであり、マルチプラットフォーム配信のためのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用し、プロフェッショナルなバックグラウンドミュージックを伴います。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

フィールドトレーニングビデオ生成の仕組み

AIアバターとテキストからビデオへの変換を使用して、スクリプトを魅力的なビジュアルコンテンツに変換し、プロフェッショナルなフィールドトレーニングビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
トレーニングビデオスクリプトを作成または貼り付けて開始します。HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの変換機能が、あなたの言葉を魅力的なビジュアルコンテンツに変換し、フィールドトレーニングビデオジェネレーターを活用します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターライブラリから選択し、フィールドトレーニングコンテンツをナレーションし、ビデオにプロフェッショナルで一貫した存在感をもたらします。
3
Step 3
ブランディングとスタイルを適用
カスタムロゴやカラーなどのブランディングコントロールを使用して、会社のビジュアルアイデンティティを統合します。これにより、フィールドトレーニングビデオがブランドに完全に一致するようになります。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
完成したフィールドトレーニングビデオを生成します。アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、ビデオがどのプラットフォームでも準備が整うようにし、トレーニングビデオの作成と配信を簡素化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なトレーニングを簡素化

.

複雑な操作手順や製品情報を、簡単に理解できる非常に効果的なフィールドトレーニングビデオに変換します。

background image

よくある質問

HeyGenはAIを使ってどのようにフィールドトレーニングビデオを強化できますか？

HeyGenは、先進的なAIビデオジェネレーター技術を使用して、魅力的なフィールドトレーニングビデオを効率的に作成する力を提供します。スクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換し、リアルなAIアバターとAI生成のナレーションを使用して、複雑なトレーニングコンテンツをアクセスしやすくダイナミックにします。

HeyGenは企業トレーニングビデオ向けにどのようなAIアバターを提供していますか？

HeyGenは、企業トレーニングビデオやeラーニングビデオにシームレスに統合できる多様なリアルなAIアバターを提供しています。これらのアバターは、一貫したプロフェッショナリズムでメッセージを伝え、製品や人事トレーニングのコンテンツをより魅力的にします。

HeyGenはトレーニングビデオ作成プロセスを簡素化しますか？

はい、HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートとプロンプトネイティブビデオクリエーションを備えた直感的なプラットフォームで、トレーニングビデオ作成を大幅に簡素化します。このクリエイティブエンジンは、トレーニングビデオスクリプトからのエンドツーエンドのビデオ生成を可能にし、制作時間と労力を削減します。

HeyGenで生成されたトレーニングビデオのブランディング要素をカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、企業トレーニングビデオが会社のアイデンティティを維持するための強力なブランディングコントロールを提供します。ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントを簡単に組み込むことができ、生成されたすべてのコンテンツに一貫したプロフェッショナルな外観を確保します。