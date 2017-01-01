フィールドトレーニングビデオジェネレーター: 迅速に魅力的なビデオを作成
AIビデオジェネレーターを活用してトレーニングを変革しましょう。AIアバターを利用して、プロフェッショナルで影響力のあるeラーニングビデオを迅速に制作します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
工場労働者やフィールド技術者が重機を操作する際の重要な安全プロトコルを説明する45秒の簡潔な情報ビデオを開発してください。このトレーニングビデオ作成は、真剣で実用的なトーンを維持し、画面上の明確な指示を組み込み、スクリプトからのテキストからビデオへの変換を通じて効率的に生成された字幕/キャプションを提供します。
内部プロジェクト管理チーム向けに設計された30秒のモダンでクリーンなウォークスルービデオを想像してください。最近のソフトウェアアップデートを説明します。AIビデオジェネレーターは、メディアライブラリ/ストックサポートからカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用し、視覚的にステップを提示し、ダイナミックでアップビートなオーディオスタイルを採用します。
経験豊富なリモートプロフェッショナル向けに、効果的なバーチャルミーティングのエチケットに焦点を当てた90秒のエネルギッシュなベストプラクティスガイドを生成してください。このフィールドトレーニングビデオジェネレーターコンテンツは、プロンプトネイティブビデオクリエーションから派生し、簡潔で励みになるものであり、マルチプラットフォーム配信のためのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用し、プロフェッショナルなバックグラウンドミュージックを伴います。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを使ってどのようにフィールドトレーニングビデオを強化できますか？
HeyGenは、先進的なAIビデオジェネレーター技術を使用して、魅力的なフィールドトレーニングビデオを効率的に作成する力を提供します。スクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換し、リアルなAIアバターとAI生成のナレーションを使用して、複雑なトレーニングコンテンツをアクセスしやすくダイナミックにします。
HeyGenは企業トレーニングビデオ向けにどのようなAIアバターを提供していますか？
HeyGenは、企業トレーニングビデオやeラーニングビデオにシームレスに統合できる多様なリアルなAIアバターを提供しています。これらのアバターは、一貫したプロフェッショナリズムでメッセージを伝え、製品や人事トレーニングのコンテンツをより魅力的にします。
HeyGenはトレーニングビデオ作成プロセスを簡素化しますか？
はい、HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートとプロンプトネイティブビデオクリエーションを備えた直感的なプラットフォームで、トレーニングビデオ作成を大幅に簡素化します。このクリエイティブエンジンは、トレーニングビデオスクリプトからのエンドツーエンドのビデオ生成を可能にし、制作時間と労力を削減します。
HeyGenで生成されたトレーニングビデオのブランディング要素をカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、企業トレーニングビデオが会社のアイデンティティを維持するための強力なブランディングコントロールを提供します。ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントを簡単に組み込むことができ、生成されたすべてのコンテンツに一貫したプロフェッショナルな外観を確保します。