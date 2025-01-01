若者をターゲットにした、ライブ音楽体験を求める人々のための30秒のスリリングなプロモーションビデオを作成してください。過去のパフォーマンス、興奮した観客、アーティストのラインナップを素早くカットし、鮮やかなグラフィックとアップビートなエレクトロニックサウンドトラックを使用して紹介します。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、音楽フェスティバルの高エネルギーを捉えたプロフェッショナルな「プロモビデオメーカー」を迅速に組み立て、ソーシャルメディア広告に最適なものにします。

