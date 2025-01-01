HeyGenを使って、フェスティバルの主催者やイベントマーケターが簡単にダイナミックな60秒のフェスティバルニュースビデオを制作する方法を発見しましょう。この活気に満ちたビジュアルのビデオは、ソーシャルメディアに最適で、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用し、イベントのハイライトを魅力的なニュースセグメントに素早く変換します。エネルギッシュな音楽とクイックカットを備え、観客がフェスティバルの話題に夢中になり、情報を得られるようにします。

ビデオを生成