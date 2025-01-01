従業員学習を引きつけるフィードバックトレーニングビデオジェネレーター
リアルなAIアバターを活用して、パーソナライズされたフィードバックで従業員トレーニングビデオを作成し、効果的な学習を実現します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
HRプロフェッショナルを対象にした90秒の指導動画を開発し、バーチャル社員トレーニングセッションを実施するためのベストプラクティスを紹介します。この動画は、フレンドリーで情報豊かなビジュアルスタイルを採用し、さまざまなシナリオでキーコンセプトを説明するために多様なAIアバターが相互作用する様子を特徴とし、HeyGenのAIアバターを活用して学習体験を個別化し、複雑なトピックを親しみやすくします。
マーケティングチーム向けの45秒のプロモーション動画を制作し、ソーシャルメディアキャンペーンのためのビデオ作成のスピードと簡単さを示します。ビジュアルの美学はモダンでテンポが速く、鮮やかなシーンとクイックカットを特徴とし、HeyGenの既成テンプレートとシーンを利用して、魅力的なマーケティングメッセージを迅速に作成する効率的なコンテンツ制作を示します。
グローバルなL&Dスペシャリスト向けに包括的な2分間の教育動画を作成し、AIビデオジェネレーターをeラーニングプラットフォームに統合する利点を説明します。ビジュアルとオーディオスタイルはグローバルで包括的にし、画面上のグラフィックと明瞭なナレーションを使用してプロフェッショナルに提示し、HeyGenの字幕/キャプションの重要性を強調し、異なる言語や学習の好みに対応するアクセシビリティを提供し、教育コンテンツを真にユニバーサルにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして高品質なトレーニングビデオの効率的な作成を支援しますか？
HeyGenは、スクリプト作成を魅力的なトレーニングビデオに変換する高度なAIビデオジェネレーター技術を使用して、ビデオ作成を効率化します。これにより、ユーザーは広範な制作知識がなくても、フィードバックトレーニングビデオジェネレーターの資産を含むプロフェッショナルなコンテンツを迅速に生成できます。
HeyGenはAIアバターのカスタマイズや特定のブランドコントロールの組み込みが可能ですか？
はい、HeyGenはAIアバターをブランドアイデンティティに完全に合わせるための強力なカスタマイズ機能を提供します。ロゴや色を含む特定のブランドコントロールを簡単に適用し、すべての従業員トレーニングやオンボーディングビデオが一貫したプロフェッショナルな外観を維持することを保証します。
HeyGenは既存のプラットフォームにAIビデオジェネレーターコンテンツを統合するためのどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenのプラットフォームはシームレスな統合を目的として設計されており、幅広いアクセシビリティを提供する多言語ビデオプレーヤーサポートなどの多様なエクスポートオプションと機能を提供します。これにより、教育コンテンツなどの高品質なAIビデオジェネレーターコンテンツをさまざまな学習管理システムや内部プラットフォームに簡単に組み込むことができます。
HeyGenはどのくらいの速さでテキストをリアルなAIナレーション付きのビデオに変換できますか？
HeyGenは強力なテキストからビデオへのジェネレーターであり、書かれたスクリプトを動的なビデオコンテンツに迅速に変換します。リアルなAIナレーションと多様な既成テンプレートを使用して、従業員トレーニングやマーケティングなどの目的で洗練されたビデオを数分で生成できます。