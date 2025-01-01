フィードバックリクエストビデオメーカー：より迅速に明確な洞察を得る

強力なテンプレートとシーンを使用して作成された魅力的なビデオでフィードバックプロセスを効率化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングチーム向けにダイナミックな60秒のビデオを作成し、活気に満ちた自信のある声と魅力的でテンポの速いビジュアルを特徴としています。HeyGenのAIアバターがフィードバックリクエストビデオを生成する際にワークフローを効率化する方法を紹介します。このビデオは、新しいキャンペーン資産に関する洞察を効率的に収集する方法を視覚的に説明し、優れたフィードバックリクエストビデオメーカーとして機能します。
サンプルプロンプト2
開発チームを対象とした直接的で情報豊富な1分間のビデオを制作し、シンプルな画面キャプチャスタイルと明確な注釈、そして焦点を絞った技術的な声を使用します。このビデオは、スクリーンレコーダーを使用して新しいバグ修正や機能実装を強調し、フィードバックプロセスの詳細を議論する際にアクセシビリティと正確性を確保するために字幕を使用します。
サンプルプロンプト3
カスタマーサポートおよびオンボーディングスペシャリスト向けに、親しみやすくアプローチしやすい45秒のビデオを開発し、温かく励ましの声とパーソナライズされたビジュアルを使用します。このビデオは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを使用してビデオをカスタマイズし、複雑なソリューションを明確に説明し、その説明の明確さと有用性に関する即時フィードバックを求め、全体的なフィードバックプロセスを改善します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

フィードバックリクエストビデオメーカーの使い方

直感的なツールを使用して、特定のフィードバックを集めるためのプロフェッショナルなビデオを簡単に作成し、共有し、レビューのプロセスを効率化します。

1
Step 1
フィードバックビデオを作成する
強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、書かれた入力を魅力的なビジュアルに変換し、フィードバックリクエストのための初期ビデオコンテンツを生成します。
2
Step 2
明確さのためにカスタマイズする
ブランディングコントロールを適用してビデオのプロフェッショナリズムとブランドとの整合性を高め、フィードバックリクエストに洗練された外観を確保します。
3
Step 3
重要な詳細を追加する
字幕を追加してフィードバックリクエストを明確かつアクセスしやすくし、メッセージがすべての視聴者に効果的に届くようにします。
4
Step 4
共有して洞察を集める
リンクでビデオを簡単に配布し、貴重な入力を集め、すべての関係者にとってフィードバックプロセスを簡素化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ビデオフィードバックで広告パフォーマンスを最適化

多様なAIビデオ広告クリエイティブを迅速に制作し、A/Bテストを行い、重要なオーディエンスフィードバックを収集し、より高いパフォーマンスのキャンペーンを実現します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてテキストからプロフェッショナルなビデオを作成するのを支援しますか？

HeyGenは、先進的な「スクリプトからのテキストビデオ」技術を使用して、あなたの書かれたスクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換します。多様な「AIアバター」から選択してメッセージを伝えることができ、ビデオ作成を効率的かつスケーラブルにします。

HeyGenはビデオフィードバックとコラボレーションのためにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは、コラボレーションを効率化するための包括的な「ビデオフィードバックツール」を提供します。内蔵の「スクリーンレコーダー」を使用して正確なフィードバックを提供し、「リンクで共有」して入力を簡単に集め、全体的な「フィードバックプロセス」を向上させます。

HeyGenでブランディングやアクセシビリティ機能を使ってビデオをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、ロゴや色などの強力な「ブランディングコントロール」を使用してビデオを「カスタマイズ」することを可能にします。また、アクセシビリティを向上させるために簡単に「字幕を追加」でき、さまざまな「テンプレートとシーン」を使用してコンテンツをプロフェッショナルで包括的にします。

HeyGenのAI機能はどのようにしてビデオ制作のワークフローを向上させますか？

HeyGenは、先進的な「AIビデオエージェント」を活用して「ワークフローを効率化」し、ビデオ作成の多くの側面を自動化します。この強力な機能により、「マーケティングチーム」や「製品マネージャー」は高品質なビデオを迅速かつ効率的に生成できます。