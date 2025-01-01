ビジネスのための究極のフィードバックリクエストビデオジェネレーター

強力なテキストビデオ機能を活用して、貴重なユーザー生成コンテンツを収集し、フィードバックを効率化するためのパーソナライズされたビデオフォームを迅速に作成します。

236/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
従業員向けに30秒の親しみやすく魅力的な内部ビデオを作成し、新しい会社方針に関する「ビデオフィードバック」を求めます。ビジュアルは親しみやすく、HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して情報を明確に提示し、温かく励ましのある「ナレーション生成」で積極的な参加を促し、HRコミュニケーションの「ワークフローを効率化」します。
サンプルプロンプト2
貴重なフィードバックを提供してくれた既存の顧客に感謝の意を表す60秒の心温まるビデオを制作し、彼らの「ユーザー生成コンテンツ」を影響力のある「ビデオ証言」に変えます。個人的で感謝の気持ちを込めたビジュアルスタイルを採用し、笑顔の「AIアバター」を使って誠実さを伝え、誠実で親しみやすい声を添えます。重要な顧客の引用を「字幕/キャプション」で効果的に強調し、最大の影響力とアクセシビリティを確保します。
サンプルプロンプト3
ベータテスターやアーリーアダプターを対象にした45秒のダイナミックなビデオを開発し、新しいソフトウェア機能に関する重要な意見を求める「フィードバックリクエストビデオジェネレーター」として機能します。ビジュアルスタイルは技術志向でエネルギッシュなもので、製品UIのスニペットをHeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」のビジュアルでサポートします。音声は熱意があり明確で、ユーザーをフィードバックプロセスに導き、「スクリプトからのテキストビデオ」を使用して機能を説明し、包括的な「ビデオ作成」の洞察をキャプチャします。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

フィードバックリクエストビデオジェネレーターの仕組み

パーソナライズされたビデオリクエストを簡単に生成し、貴重なフィードバックや証言を収集してエンゲージメントを高め、ワークフローを効率化します。

1
Step 1
ビデオリクエストメッセージを作成
フィードバックリクエストメッセージの作成から始めます。HeyGenの**スクリプトからのテキストビデオ**機能を利用して、スクリプトを自然な音声のビデオに変換するか、AIアバターを選んでメッセージを伝えます。
2
Step 2
フィードバック収集リンクを追加
ビデオ内に明確な行動喚起を統合します。視聴者がフィードバックを提供するために、ビデオから直接お好みの調査や**ビデオフォーム**プラットフォームへのリンクを簡単に設定します。
3
Step 3
ブランディングとカスタマイズを適用
ブランドアイデンティティに合わせてフィードバックリクエストビデオをパーソナライズします。**ブランディングコントロール**を使用して、ロゴ、ブランドカラー、その他のビジュアル要素を適用し、一貫性のあるプロフェッショナルな外観を確保します。
4
Step 4
リクエストをエクスポートして共有
完成したら、フィードバックリクエストビデオを希望のフォーマットとアスペクト比でエクスポートします。プラットフォーム全体で簡単に共有し、貴重な洞察を収集し、**ビデオ証言を効率的に収集**し始めます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AIビデオでフィードバックキャンペーンを効率化

.

ターゲットを絞ったフィードバックキャンペーンのためにプロフェッショナルなAIビデオを迅速に制作し、貴重なインサイトを効率的に収集し、製品開発を改善します。

background image

よくある質問

HeyGenはフィードバックリクエストや証言のためのビデオ作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、フィードバックリクエストビデオの生成やビデオ証言の収集に最適な高度なAIビデオジェネレーターを使用して、プロフェッショナルなビデオコンテンツを効率的に作成する力をユーザーに提供します。当プラットフォームは、スクリプトから最終制作までのビデオ作成プロセス全体を効率化します。

HeyGenはAIアバターを使用してビデオフィードバックリクエストをパーソナライズできますか？

はい、HeyGenはAIアバターとテキストビデオ技術を活用して、ユーザーエンゲージメントを高めるパーソナライズされたビデオフィードバックリクエストを作成することができます。また、ブランドの一貫性を確保するためにブランディングコントロールを適用することも可能です。

HeyGenはビデオ証言の収集を効率化するためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、インタラクティブなビデオフォームを埋め込む機能やZapierなどのプラットフォームと統合する機能を含む、ビデオ証言の収集ワークフローを効率化するための強力なツールを提供します。これにより、ユーザー生成コンテンツの収集が簡単かつスケーラブルになります。

HeyGenはすべてのビデオ作成ニーズに対応する包括的なAIビデオジェネレーターですか？

もちろんです。HeyGenは包括的なAIビデオジェネレーターおよびオンラインビデオエディターとして機能し、多様なビデオ作成要件に対応するための幅広いテンプレートと強力なビデオ編集ツールを提供します。当プラットフォームは、高品質なビデオコンテンツの制作を、広範な技術スキルを必要とせずに簡素化します。