機能ウォークスルービデオジェネレーター: 魅力的なデモを作成
自然なAIナレーション生成でプロフェッショナルな機能ウォークスルーを簡単に制作。
新しいソフトウェアユーザーを対象とした包括的な60秒のビデオウォークスルーを設計し、複雑な機能を明確で段階的なガイダンスで説明します。ビジュアルとオーディオのスタイルは親しみやすく、AIアバターナレーターとアクセシビリティのための自動字幕を特徴とし、ビデオ作成プロセスをシームレスにします。
営業チーム向けのダイナミックな90秒のソフトウェアデモビデオを制作し、潜在的な見込み客に高度な機能を紹介します。このビデオは洗練されており、メディアライブラリ/ストックサポートからの豊富なグラフィック要素を取り入れ、主要な利点を強調する自信に満ちたナレーション生成を組み込みます。
コンテンツクリエイターや小規模ビジネスオーナー向けに魅力的な30秒のビデオを作成し、ユーザーエンゲージメントを促進し、売上を向上させます。テンポの速いビジュアルリッチなスタイルを採用し、鮮やかなシーンとアニメーションを使用して、さまざまなプラットフォームに最適化されたアスペクト比のリサイズとエクスポートを行い、クリエイティブなテンプレートとシーンを活用してプロフェッショナルな外観を実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして説明動画やソフトウェアデモを強化できますか？
HeyGenはAIを使用して魅力的な説明動画やソフトウェアデモを作成する力をユーザーに提供します。私たちのプラットフォームはさまざまなビデオテンプレートとAIアバターを提供し、スクリプトから高品質なビデオコンテンツを簡単に生成し、マーケティング戦略を強化します。
HeyGenはAIを使用して魅力的な機能ウォークスルービデオを作成することをサポートしていますか？
はい、HeyGenはAIを活用して作成を簡素化する高度な機能ウォークスルービデオジェネレーターです。AIナレーションと自動字幕を備えた包括的なビデオウォークスルーやチュートリアルビデオを簡単に制作し、ソフトウェアの機能を明確に示すことができます。
ビデオコンテンツのブランディングとカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？
HeyGenは、ビデオコンテンツがブランドアイデンティティに合致するようにするための強力なブランディングコントロールを提供します。ロゴやブランドカラーでビデオをカスタマイズし、豊富なメディアライブラリから選んでブランドシーンや効果的なコールトゥアクションを作成できます。
HeyGenを使用してチュートリアルビデオにプロフェッショナルなナレーションと字幕を簡単に追加できますか？
もちろんです。HeyGenは、すべてのビデオコンテンツにプロフェッショナルなナレーションと自動字幕を追加するプロセスを簡素化します。AIナレーション生成と字幕機能を活用して、ビデオドキュメンテーションでの明確なコミュニケーションとアクセシビリティを確保します。