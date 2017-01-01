機能アップデートビデオメーカー: 新機能を簡単に発表
ダイナミックなテンプレートとシーンを使用して、アップデートのためのビデオ作成を効率化し、即座にインパクトを与えます。
コンテンツクリエイターをターゲットにした、エネルギッシュな15秒のソーシャルメディアビデオをデザインし、「AIビデオメーカー」でどれだけ簡単に「ビデオ作成」ができるかを示します。トレンディなバックグラウンドミュージックを使用した活気ある、テンポの速いビジュアルスタイルを採用します。特に、HeyGenの自動「字幕/キャプション」を使用して、フィードを静かにスクロールする幅広いオーディエンスにアクセスし、エンゲージメントを確保します。
技術愛好家を対象にした45秒の簡潔な説明ビデオを制作し、クリーンでプロフェッショナルな美学で複雑なソフトウェアアップデートを説明します。HeyGenの「AIアバター」を活用して、権威あるが親しみやすいトーンでナレーションを提供し、情報豊富なオンスクリーングラフィックスと控えめなバックグラウンドミュージックで補完し、「機能アップデートビデオメーカー」要素をプロフェッショナルなビデオとして強調します。
忙しいプロフェッショナルや内部チームに最適な、直接的な20秒の内部コミュニケーションビデオを作成し、マイナーな「機能アップデートビデオメーカー」の改善を発表します。モダンでシンプルなビジュアルスタイルと企業向けのバックグラウンドトラックを採用します。HeyGenの「ボイスオーバー生成」を使用して、簡単なスクリプトからメッセージを効果的に伝え、迅速な会社のアップデートのために明確さと簡潔さを確保します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはクリエイティブプロジェクトのビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、AIアバターや多様なメディアライブラリなどのAI駆動ツールを活用して、ユーザーがプロフェッショナルなビデオを簡単に制作できるようにします。これにより、ソーシャルメディアビデオや会社のアップデートに最適なビデオ作成プロセスが効率化されます。
HeyGenでAIアバターやテキスト読み上げ機能を使用できますか？
はい、HeyGenには高度なAIアバターと強力なテキスト読み上げ機能が備わっており、スクリプトから直接魅力的なボイスオーバーを生成できます。これにより、HeyGenは多様なコンテンツニーズに対応する優れたAIビデオメーカーとなります。
HeyGenはプロフェッショナルなビデオ編集とブランディングのためにどのようなツールを提供していますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレート、ロゴやカラーのブランディングコントロール、自動字幕/キャプションなど、プロフェッショナルなビデオのための包括的なツールを提供します。これにより、ビデオコンテンツが洗練され、ブランドアイデンティティに完全に一致することが保証されます。
HeyGenのAIツールを使用して機能アップデートビデオをどれくらい早く作成できますか？
HeyGenは効率性を重視して設計されており、直感的なドラッグアンドドロップインターフェースとAI駆動ツールを通じて、機能アップデートビデオを迅速に作成できます。広範な編集経験がなくても、シーンを素早く組み立て、魅力的なコンテンツを生成できます。