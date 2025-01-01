機能アップデートビデオジェネレーター：製品エンゲージメントを向上

スクリプトからのテキストを使用して、プロフェッショナルな機能アップデートビデオを作成し、シンプルで効果的な製品発表を実現します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

企業クライアントや技術ユーザーを対象にした45秒のプロフェッショナルな説明ビデオを開発し、AIビデオジェネレーターの最新の強化点を詳述します。洗練された美学と明確なアニメーション、HeyGenのAIアバター機能を活用した明瞭なAIアバターを使用して、複雑な情報をわかりやすく提示し、シームレスな統合を強調します。
クリエイティブエージェンシーやプロダクトマーケター向けに、魅力的な製品ストーリーを伝える60秒のマーケティングビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはシネマティックで豊かにし、感情を喚起するイメージを取り入れ、HeyGenの字幕/キャプション機能を使用して生成された力強いバックグラウンドミュージックとタイミングの良い字幕で感情的な影響と物語の流れを強化します。
忙しいプロフェッショナルや内部チーム向けに、新しいプラットフォーム機能を発表する15秒の簡潔な内部アップデートビデオを作成してください。このビデオは、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して迅速に作成し、明確で簡潔なテキストからビデオへのスクリプトを使用して、重要な情報が即座に吸収されるようにします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

機能アップデートビデオジェネレーターの使い方

製品アップデートを魅力的でプロフェッショナルなビデオに簡単に変換し、視聴者に情報を提供し、興奮させる4つの簡単なステップ。

Step 1
スクリプトを作成
まず、機能アップデートのスクリプトをジェネレーターに入力または貼り付けます。AIがテキストからビデオへの機能を活用して、ビジュアルストーリーテリングのためのコンテンツを準備します。
Step 2
ビジュアルとブランディングを選択
メッセージに合ったプロフェッショナルにデザインされたビデオテンプレートとシーンから選択します。包括的なブランディングコントロールを使用して、ブランドのロゴとカラーを簡単に適用します。
Step 3
音声とキャプションを追加
自然な音声のAIボイスオーバー生成を複数の言語で強化します。自動的に字幕とキャプションを追加し、すべての視聴者にメッセージが届くようにします。
Step 4
エクスポートと共有
機能アップデートビデオが完璧になったら、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなプラットフォームに適した形式でダウンロードし、すぐに共有できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

効果的な機能トレーニング

インタラクティブで魅力的なAI駆動のトレーニングビデオで、新機能の理解と保持を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてクリエイティブなビデオ制作を簡素化しますか？

HeyGenは、先進的なAIビデオジェネレーター技術を使用して、アイデアを高品質なビデオに変換するプロセスを簡素化します。革新的な製品ビデオの作成から魅力的なソーシャルメディアビデオまで、プロフェッショナルなコンテンツを驚くほど簡単に制作できます。

HeyGenで生成されたビデオをブランドのアイデンティティに合わせてカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴの統合、カスタムフォントの選択、正確なブランドカラーの適用をシームレスに行えます。また、豊富なビデオテンプレートを活用し、すべての要素をパーソナライズして完全なブランド一貫性を確保できます。

HeyGenで機能アップデートビデオを最速で生成する方法は？

HeyGenは機能アップデートビデオの作成を非常に効率的に行います。テキストからビデオ、またはスクリプトからビデオメーカー機能を利用して、書かれたコンテンツをプロフェッショナルなビデオに迅速に変換できます。リアルなAIアバターと洗練された音声生成を備え、しばしば数分で完成します。

HeyGenはどのような種類のマーケティングビデオを制作するのに役立ちますか？

HeyGenは多用途なツールで、魅力的な説明ビデオ、情報豊富なチュートリアルビデオ、説得力のあるビデオ広告など、多様なマーケティングビデオの作成を可能にします。その強力なAIビデオジェネレーター機能により、アイデアを効果的に視覚化し、独自の製品ストーリーを伝えることができます。