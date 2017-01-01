機能紹介ビデオジェネレーター：魅力的な製品デモを作成
直感的なビデオテンプレートとAI駆動のビジュアルを使用して、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオを通じてブランドストーリーテリングを強化するプロフェッショナルな製品デモを簡単に作成します。
複雑な製品の詳細を潜在的な顧客や技術愛好家に説明する45秒の情報豊かな製品ビデオを作成します。クリーンでプロフェッショナルなビジュアル美学を採用し、明確で明瞭なボイスオーバー生成を微妙で中立的な背景音楽の上に重ねます。HeyGenの強力な「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」機能を活用して、製品の仕様を迅速に魅力的なビジュアルストーリーに変換します。
ソーシャルメディアマーケティングを活性化するために、活気に満ちた60秒のAI製品紹介ビデオジェネレーターを活用します。ソーシャルメディアマーケターやコンテンツクリエイターを対象とし、ダイナミックなビジュアル、トレンドの背景音楽、明確な「字幕/キャプション」を最大限に活用し、HeyGenの「AIアバター」を活用してプラットフォーム全体で機能を魅力的に紹介します。
ブランドマネージャーやeコマースビジネス向けに、インスピレーションを与える30秒のブランドストーリーテリングビデオを開発します。感情的なオーケストラ音楽を伴うシネマティックなビジュアルスタイルを利用し、HeyGenの多様な「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して高品質の映像を提供します。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用して、さまざまなプラットフォームに合わせて製品ビデオをシームレスに適応させ、グローバルなリーチを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な製品ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenはAI製品紹介ビデオジェネレーターであり、AI駆動のビジュアルとテキスト-to-ビデオ作成を活用して、ブランドストーリーテリングや製品の詳細を紹介するのに最適な魅力的な製品ビデオを作成します。
HeyGenを効果的な機能紹介ビデオジェネレーターにする特徴は何ですか？
HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディター、豊富なビデオテンプレートの選択肢、資産のアップロード機能を備えた強力な機能紹介ビデオジェネレーターを提供し、ダイナミックなアニメーションを簡単に作成し、製品の特徴を強調します。
HeyGenでビデオのビジュアルスタイルやブランディングをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenはビデオエディター内で広範なブランディングコントロールを提供し、ロゴの組み込み、色の調整、さまざまなアニメーションの利用を可能にし、製品ビデオがブランドのアイデンティティに完全に一致するようにします。
HeyGenはソーシャルメディアマーケティング戦略のための製品ビデオの作成をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenはさまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化された高解像度のMP4製品ビデオを生成することができ、プロフェッショナルで魅力的なコンテンツでマーケティング戦略を大幅に強化します。