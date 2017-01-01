機能リリースビデオジェネレーター: 迅速で魅力的な製品ローンチ
AIビデオジェネレーターとテキストからビデオへの変換を使用して、スタジオ品質の製品ローンチビデオを瞬時に作成します。
ソフトウェア開発者を対象にした1分間のデモ＆ウォークスルービデオを制作し、複雑な新製品のアップデートを詳細な画面録画と落ち着いた権威あるプレゼンテーションで説明します。AIアバターを使用して技術情報を明確に伝え、自動字幕/キャプションでアクセシビリティを向上させ、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから関連するストック映像を使用して視覚効果を強化し、コスト効率の良いスケーリングを実現します。
内部の製品マーケティングチーム向けに、45秒の戦略的な製品ローンチビデオを設計し、新機能の市場への影響を強調します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで、クリーンでモダンなグラフィックスを使用して主要な指標を伝え、自信に満ちた説得力のあるナレーションを添えます。HeyGenのビデオテンプレートとシーンを活用して迅速に作成し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに簡単に適応させ、高品質な製品ローンチビデオを作成するのに理想的です。
既存のパワーユーザー向けに、15秒の簡潔な「プロのヒント」ビデオを作成し、新機能の隠れた魅力を示します。ビジュアルアプローチはダイナミックで、素早いカットと明確なオンスクリーンテキストのハイライトを使用し、エネルギッシュなバックグラウンドトラックと親しみやすく魅力的なナレーションでサポートします。HeyGenのAIを駆使したツール、特にテキストからビデオへの変換とナレーション生成機能を活用して、このエンゲージメントの高いオーディエンスに響くビデオを効率的に作成します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはAIを使用してスタジオ品質のビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIを駆使したツールを活用して、テキストスクリプトをプロフェッショナルでスタジオ品質の出力に変換します。直感的なドラッグ＆ドロップエディターと豊富なビデオテンプレートにより、ビデオ生成プロセスを簡素化し、高品質なマーケティングコンテンツの作成を誰でも可能にします。
HeyGenでビデオをカスタマイズし、複雑な編集作業を管理できますか？
はい、HeyGenは強力なビデオエディター機能を提供しており、カスタムアバターの組み込みや独自のメディア資産のアップロード、字幕/キャプションの追加が簡単に行えます。ビデオの背景を削除するなど、細部まで調整して高品質なマーケティングビデオを効率的に作成できます。
HeyGenは効率的なビデオワークフローのためにどのような技術的機能を提供していますか？
HeyGenはスケジューリングや自動公開を含む強力なAIを駆使したツールを提供し、ワークフローを効率化します。標準フォーマットのMP4ファイルで高品質なビデオをエクスポートし、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して多様な配信ニーズに対応し、シームレスなクロスデバイス機能を確保します。
HeyGenはさまざまな製品およびマーケティングビデオの生成にどれほど柔軟ですか？
HeyGenは包括的なAIビデオジェネレーターとして機能し、機能リリースビデオ、製品ローンチビデオ、デモ＆ウォークスルービデオなど、多様なコンテンツの作成に最適です。その機能により、インパクトのあるマーケティングコンテンツを迅速かつ大規模に制作することができます。