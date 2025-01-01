機能リリースアップデート動画メーカー: イノベーションを発表
AIアバターを活用して、機能発表を直接オーディエンスに伝え、すべてのアップデートを明確で魅力的にします。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーやマーケティングマネージャー向けに、30秒の活気ある製品動画を作成することを想像してください。これは、魅力的なソーシャルメディア動画を簡単に作成できることを強調するためにデザインされています。ビジュアル的には、クリーンでモダンな美学を目指し、フレンドリーな音声トーンと画面上のテキストを目立たせます。この動画は、事前にデザインされたテンプレートとシーンを使用して迅速にコンテンツを生成し、さまざまなプラットフォームに合わせた効率的なアスペクト比のリサイズを強力に示すべきです。
コンテンツクリエイターや教育者を直接対象とした、60秒の洞察に満ちたチュートリアル動画を開発し、新機能を活用して効果的な説明動画を制作する方法を正確に示します。温かみのあるトーンと明瞭な音声を備えたステップバイステップのビジュアルスタイルを採用し、ダイナミックなシーンの切り替えで強化します。スクリプトからテキストを動画に変換し、メディアライブラリ/ストックサポートから多様な要素を統合して、洗練された情報ガイドを作成する方法を視聴者に案内します。
製品マネージャーや企業ユーザーに直接語りかける、洗練された45秒の製品アップデート発表動画をデザインし、最近のプラットフォーム強化の重要な影響に焦点を当てます。ビジュアルナラティブはプロフェッショナルで権威あるものであり、自信に満ちたAIアバターと控えめで情報豊かなアニメーションを特徴とします。この動画は、多言語発表のためのボイスオーバー生成による正確なコントロールと、グローバルなアクセシビリティのための自動字幕/キャプションのシームレスな統合を明確に説明する必要があります。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして製品動画の作成を強化しますか？
HeyGenはAIを活用した動画制作により、魅力的なコンテンツを生成することで製品動画の作成を革新します。多様なAIアバターとプロフェッショナルなテンプレートを利用して、魅力的な製品デモ動画や説明動画を迅速に制作できます。
HeyGenのAI動画メーカーでどのような種類の動画を作成できますか？
HeyGenのAI動画メーカーを使用すると、ダイナミックなソーシャルメディア動画から詳細なチュートリアル動画まで、幅広いコンテンツを制作できます。直感的なドラッグ＆ドロップエディターとテキストから動画への機能を活用して、高品質な動画を効率的かつ簡単に作成できます。
HeyGenは動画にAIナレーションと自動字幕を提供しますか？
はい、HeyGenはAIナレーション生成と自動字幕を提供し、動画コンテンツを強化します。高度な動画エディターがこれらの機能をシームレスに統合し、メッセージが明確で幅広いオーディエンスにアクセス可能であることを保証します。
HeyGenで作成した動画にブランドの外観をカスタマイズできますか？
もちろんです！HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントを動画に組み込むことができます。プロフェッショナルなテンプレートと高度な動画エディターを活用して、すべての動画資産で一貫性のある洗練されたブランドイメージを維持します。