トレーニングと製品リリースビデオのためのAIビデオジェネレーター
ダイナミックなAIアバターで魅力的なトレーニングビデオと製品リリースを自動化し、観客を魅了します。
L&Dチーム向けに、従業員のオンボーディング用の45秒のトレーニングビデオを開発してください。会社全体のソフトウェアアップデートを紹介します。ビデオはプロフェッショナルで親しみやすいビジュアルスタイルを持ち、迅速な作成のために事前にデザインされたテンプレートとシーンを組み込みます。音声は明瞭で親しみやすく、自動字幕/キャプションを含めてアクセシビリティを向上させ、HeyGenが効果的なAIトレーニングビデオメーカーであることを示します。
内部チーム向けに、マイナーな技術プロセス改善に関する30秒のトレーニングビデオアップデートを作成し、トレーニングビデオジェネレーターの機能を活用します。ビジュアルスタイルは直接的で明確であり、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから関連するストックメディアを使用して重要なポイントを説明します。正確なナレーション生成が視聴者をアップデートに導き、日常的なコミュニケーションのためのビデオ制作を自動化する方法を示します。
ソーシャルメディア向けに、15秒のパンチの効いたビデオを作成し、新しいアプリ機能を使用して生産性を最大化するためのクイックヒントを提供します。ビジュアルスタイルは明るくエネルギッシュで、モバイル視聴に最適化されており、HeyGenのアスペクト比のリサイズとさまざまなプラットフォームへのエクスポートを示します。魅力的でテンポの速いAIのナレーションがビジュアルを補完し、短編AIビデオジェネレーター制作の優れた例となります。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な製品リリースビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは魅力的な製品ビデオを作成するために設計されたAIビデオジェネレーターです。AIアバター、カスタマイズ可能なビデオテンプレート、スクリプトからのビデオ生成機能を活用して、視覚的に魅力的なシネマティックなマーケティングビデオを高い制作価値で制作します。
HeyGenビデオにはどのようなクリエイティブなカスタマイズオプションがありますか？
HeyGenは、AIアバター、ダイナミックなグラフィックス、豊富なビデオテンプレートの選択肢を含む広範なカスタマイズオプションを提供します。ユーザーは、視覚的に魅力的でユニークなコンテンツをさまざまなプラットフォーム、特にソーシャルメディア向けに作成するためにビジュアル出力を調整できます。
HeyGenはシネマティックなマーケティングビデオの作成をサポートしていますか？
はい、HeyGenはフォトリアリスティックな出力と高い制作価値を持つシネマティックなマーケティングビデオを作成するためにユーザーを支援します。そのAI駆動のプラットフォームは、製品広告やソーシャルメディアキャンペーンに最適な視覚的に魅力的なコンテンツを可能にします。
HeyGenはクリエイティブコンテンツのビデオ制作をどのように簡素化しますか？
HeyGenはスクリプトからのビデオ生成、AIナレーション、キャプションまで、クリエイティブプロセスの多くを自動化することでビデオ制作を簡素化します。そのユーザーフレンドリーなインターフェースと広範なビデオ作成ツールにより、コンテンツクリエイターは効率的に高品質なビデオを制作できます。