ビデオメーカー: AIの力で魅力的な動画を作成

AIアバターと多様なテンプレートを活用して、驚くほどの説明動画などを簡単に制作。

小規模ビジネスオーナーを対象にした30秒の説明動画を作成し、新製品を簡単に立ち上げる方法を紹介します。ビジュアルスタイルは明るくモダンで、魅力的なアニメーション要素とアップビートなバックグラウンドトラックを特徴とします。HeyGenのAIアバターを活用して、画面上のタレントがいなくても制作プロセスを簡単にします。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
クリエイティブエージェンシー向けに、革新的なストーリーテリングの可能性を示す45秒の魅力的なアニメーション動画を制作します。この動画は、ダイナミックでシネマティックなビジュアルスタイルを持ち、豊かな色彩とドラマチックでインスパイアリングな音楽スコアを備えています。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、ブランドの物語を高める魅力的なビジュアルを織り交ぜます。
サンプルプロンプト2
企業トレーナーや人事部門を対象にした60秒のトレーニング動画をデザインし、複雑な内部コミュニケーションの更新を簡素化します。ビジュアルの美学はクリーンでプロフェッショナルであり、明確なアイコンと落ち着いた権威あるナレーションを使用します。すべての重要な情報がHeyGenの自動字幕/キャプションで強化され、最大限のアクセシビリティと理解を確保します。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアマネージャー向けに、日々のクイックヒントを発表するための15秒の短い動画を作成します。トレンディでテンポの速いビジュアルスタイルを採用し、太字のテキストオーバーレイとアップビートでエネルギッシュなバックグラウンドミュージックを使用します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用して、さまざまなソーシャルプラットフォームにコンテンツを簡単に適応させます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

機能概要ビデオメーカーの使い方

AIを活用したツールを使って、スクリプトから数分でプロフェッショナルな機能概要ビデオを簡単に作成。

1
Step 1
スクリプトを作成するかテンプレートから始める
HeyGenのテキストからビデオへの機能を活用してビデオスクリプトを作成するか、プロフェッショナルなテンプレートライブラリから選んでプロジェクトをすぐに開始します。
2
Step 2
AIアバターとナレーションを選ぶ
ブランドを最もよく表すAIアバターを選び、先進的な音声生成を使って機能概要をナレーションする魅力的なナレーションを生成します。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
豊富なライブラリから関連するストックメディアを取り入れるか、自分のアップロードを使用し、ロゴや色などのブランディングコントロールを適用して一貫性を保ちます。
4
Step 4
最終ビデオをエクスポート
字幕を簡単に追加し、異なるプラットフォームに合わせてアスペクト比を調整し、高品質な機能概要ビデオをシームレスに共有するためにエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディアスポットライトを制作

.

新機能やアップデートをオーディエンスに紹介するための短く魅力的なソーシャルメディア動画を迅速に作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のクリエイティブなビデオプロジェクトを強化できますか？

HeyGenは、ユーザーがAIを活用した魅力的なアニメーション動画や説明動画を簡単に作成できるようにします。多様なテンプレートとビデオスタイルを活用して、クリエイティブなビジョンを効率的に実現し、熟練したビデオメーカーとしての地位を確立します。

HeyGenはビデオカスタマイズのためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？

HeyGenは、豊富なカスタマイズオプションを備えた強力なドラッグ＆ドロップエディターを提供し、カスタムスタイルや画像、豊富なストックメディアライブラリ、統合されたナレーションを含みます。テキストやキャプション、アニメーションを簡単に追加して、プロのようにビデオをデザインできます。

HeyGenは動画のために動的なAIアバターとスクリプトを生成できますか？

はい、HeyGenは最先端のAIアバターを備えており、動画に命を吹き込み、インテリジェントなスクリプト生成を行います。このテキストからビデオへの機能により、書かれたアイデアをAIを活用したビデオ制作を通じて効率的に魅力的なビデオコンテンツに変換できます。

HeyGenはどのようにしてビデオ制作のプロセスを簡素化しますか？

HeyGenは、ユーザーフレンドリーなインターフェースと豊富なテンプレートライブラリを通じてビデオ制作を簡素化し、迅速にビデオを作成できます。プロンプトから効率的に高品質なビデオコンテンツを生成し、録音スタジオを必要とせずに生産的なビデオメーカーになります。