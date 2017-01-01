製品ローンチビデオメーカー：効果的な説明ビデオを作成
ダイナミックなテンプレートとシーンを使用して、プロフェッショナルな製品ローンチビデオを迅速に制作し、最大のインパクトを与えます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
製品マネージャーやソフトウェア開発者向けに、複雑な機能を明確に説明する90秒の製品デモビデオの作成方法を探ります。このビデオは、HeyGenのAIアバターを活用して情報を提示し、ナレーション生成を利用して一貫した明瞭なナレーションを提供し、AIボイスオーバーを組み込むことで製品デモビデオを非常に魅力的で情報豊富にします。
コンテンツクリエイターやオンライン教育者を対象にした45秒の説明ビデオを制作し、アクセシビリティとエンゲージメントに焦点を当てます。ビジュアルスタイルは鮮やかでダイナミックで、画面上のテキストを強調し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して迅速にコンテンツを生成し、AIキャプションを自動的に追加して、これらの重要な説明ビデオの広範な視聴者へのリーチを確保します。
企業トレーナーやサポートチーム向けの2分間の技術トレーニングビデオを想像し、詳細で指導的、視覚的に明確なスタイルでステップバイステップのビジュアルを必要とします。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して関連するBロールやグラフィックスを統合し、テンプレートとシーン内のカスタマイズオプションを強調して、特定のブランドガイドラインに完全に一致するトレーニングを実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして製品ローンチビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、先進的なAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を活用することで、製品ローンチビデオの作成プロセスを革新します。これにより、複雑な従来のビデオ制作ツールを必要とせずに、プロフェッショナルなAI製品ビデオを迅速に生成でき、HeyGenは効率的な製品ローンチビデオメーカーとなります。
HeyGenのビデオエディターにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？
HeyGenは、直感的なドラッグ＆ドロップエディター内で広範なカスタマイズオプションを提供し、製品デモビデオのあらゆる側面を調整できます。ブランディングコントロールを調整し、画面録画を組み込み、多様なビデオテンプレートから選択して、説明ビデオの望む美学を実現できます。
HeyGenは自動的にAIボイスオーバーとキャプションを生成できますか？
はい、HeyGenは自動ボイスオーバー生成とAIキャプションのための強力な機能を提供し、製品ビデオを大幅に強化します。これらの統合されたAIツールは、コンテンツをアクセスしやすくプロフェッショナルにし、より広い視聴者に効果的に届くようにします。
HeyGenはどのファイル形式でビデオをエクスポートできますか？
HeyGenは、完成したAI製品ビデオを高解像度のMP4ファイルとしてエクスポートでき、さまざまな配信チャネルにおいてプロフェッショナルな品質を保証します。その多様性により、ソーシャルメディアでの簡単な共有や製品デモビデオへの埋め込みがサポートされます。