あなたはプロダクトマネージャーまたはマーケティングチームの一員で、次のローンチのために魅力的なコンテンツを生成したいと考えていますか？この30秒のビデオは、テンポの速いダイナミックなビジュアルとアップビートな音楽を特徴としており、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、どのようにして機能ローンチジェネレーターがスクリプトを魅力的なビデオに迅速に変えることができるかを示し、効果的なプロモーションアイデアを簡単に作成するのを助けます。

