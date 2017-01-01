機能ローンチジェネレーター: 魅力的な製品発表を作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーや起業家は、ついにAIプロダクトローンチジェネレーターを使用して、インパクトのある発表を作成する時間を節約できます。この45秒のビデオは、親しみやすくプロフェッショナルな声のナレーションとクリーンなグラフィックで提示されており、HeyGenのAIアバターを活用して、製品発表のための魅力的なコンテンツを簡単に作成できる方法を示し、複雑なタスクをシンプルで効率的にします。
マーケティングスペシャリストやコンテンツクリエイターの皆さん、GTMコンテンツ生成を自動化し、多様なプロモーションアイデアを探求する方法をこの60秒のビデオで発見してください。情報豊かで洗練されたビジュアルスタイルとモダンなUIデモンストレーションを用いて、HeyGenの字幕/キャプション機能とシームレスに連携するプロダクトローンチジェネレーターの働きを強調し、洗練された包括的なローンチ資産を提供します。
スタートアップやマーケティングインターンの皆さん、新機能のローンチは予算を圧迫したり、無限の時間を消費する必要はありません。この30秒のエネルギッシュなビデオは、明るいビジュアルと簡単にフォローできるステップで満たされており、HeyGenの広範なメディアライブラリ/ストックサポートを利用して、魅力的なコンテンツを生成する方法を示し、メッセージを魅力的かつコスト効率の良いものにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私の製品ローンチコンテンツを強化できますか？
HeyGenのAI駆動ツールは、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換し、AIアバターとナレーションを使用して、製品ローンチのための魅力的なコンテンツを生成します。これにより、注目を集めるコンテンツを簡単に作成できます。
HeyGenのAIプロダクトローンチジェネレーターはビデオ作成の時間を節約できますか？
もちろんです。HeyGenは製品ローンチ計画のビデオ作成プロセスを大幅に効率化します。直感的なインターフェースとテキストからビデオへの機能により、アイデアやプロモーションビデオを迅速に生成し、貴重な時間を節約します。
HeyGenは新機能のGTMコンテンツ生成を自動化できますか？
はい、HeyGenは自動化されたGTMコンテンツジェネレーターとして機能し、機能ローンチのためのビデオを迅速に作成できます。テンプレートやブランディングコントロールを活用して、一貫性のあるプロフェッショナルな出力をすべての市場投入ニーズに対応させることができます。
HeyGenはプロモーションアイデアのためにどのようなクリエイティブ資産を生成できますか？
HeyGenは、ローンチ発表のためのAI駆動ビデオからソーシャルメディア向けの魅力的なコンテンツまで、多様なクリエイティブ資産を生成する力を持っています。AIアバターとカスタムブランディングを活用して、オーディエンスに響く非常に効果的なプロモーションアイデアを作成します。