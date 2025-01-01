機能発表広告動画メーカー: 魅力的なプロモーションを作成
テキストから動画への変換を使用して、魅力的な機能発表広告動画を簡単に作成し、ブランドの成長を迅速に促進します。
様々なクライアントのために動画広告のクリエイティブ出力を迅速に拡大する必要があるマーケティングエージェンシーを想像してください。この45秒の動画は、HeyGenのテンプレートとシーン、AIアバター、アスペクト比のリサイズとエクスポートを組み合わせて、パフォーマンスマーケターがソーシャルメディアプラットフォーム向けに効率的に多数の動画バリエーションを生成できることを示します。音声はプロフェッショナルな美学にマッチしたクリアで自信に満ちたものになります。
eコマース企業が魅力的な短編動画でブランド認知を高めるにはどうすればよいでしょうか？明るくトレンドのソーシャルメディア美学と魅力的なバックグラウンドミュージックを用いて、HeyGenのAIアバターと自動字幕/キャプションを使ってコンテンツを簡単に作成できることを示す15秒のクリップを開発します。AI音声で生成されたナレーションが、製品の主要な利点を素早く強調します。
プロダクトマネージャーが最新のイノベーションをインパクトのある製品発表動画で公開しようとしています。この60秒の洗練された説明動画は、メディアライブラリ/ストックサポートからの鮮明なビジュアルを通じて新しいオファリングの特徴を細かく紹介し、テキストから動画への変換を使用して生成された権威あるナレーションで、すべての詳細を効果的に伝え、強力なブランド認知を促進します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして機能発表広告動画を強化できますか？
HeyGenはAIアバターと豊富な動画テンプレートライブラリを使用して、魅力的な機能発表広告動画を作成する力を提供します。当プラットフォームは高品質で魅力的な動画広告クリエイティブの制作を簡素化し、製品発表動画が際立つことを保証します。
HeyGen内で動画広告を完全にカスタマイズしてブランドに合わせることは可能ですか？
はい、HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、ブランドの特定の色、ロゴ、フォントで動画広告を即座にカスタマイズできます。これにより、すべての動画広告クリエイティブが各キャンペーンで一貫してブランド認知を強化します。
HeyGenはインパクトのある動画広告を作成するためにどのような高度なAI機能を提供していますか？
HeyGenは最先端のAIアバターとリアルなAI音声を使用して、テキストから動画へのスクリプトからダイナミックでインパクトのある動画広告を生成します。これらの機能は迅速な広告作成を可能にし、多様な動画バリエーションをサポートし、より広範なリーチのためのコンテンツローカライズを促進します。
HeyGenはソーシャルメディア向けの多様な動画広告フォーマットの作成をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは放送準備が整った動画広告や、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに適応可能な短編動画の制作に最適化されています。直感的な編集ツールとアスペクト比のリサイズを使用して、Instagram、TikTok、YouTube向けに複数の動画バリエーションを簡単に作成し、エクスポートできます。