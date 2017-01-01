小規模ビジネスオーナーを対象に、主要な製品機能を迅速に紹介するための45秒の活気ある説明動画を作成してください。ビデオ編集の経験がなくても、HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、プロフェッショナルな説明動画を簡単に作成できることを示す、クリーンでアニメーション化されたビジュアルスタイルを採用し、スクリプトから直接生成された熱意あるナレーションを添えてください。

ビデオを生成