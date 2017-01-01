機能説明ビデオメーカー：魅力的なデモを作成
ドラッグ＆ドロップエディターとプロフェッショナルなテンプレート＆シーンを使用して、簡単に素晴らしい説明動画を作成できます。経験は不要です。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
デジタルマーケターを対象に、最先端のコンテンツでマーケティング戦略を向上させるための60秒の洗練された機能説明動画を開発してください。スクリプトからのHeyGenのテキストからビデオへの機能を活用し、シームレスなコンテンツ配信を実現する、洗練されたプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、複雑な製品機能を明確に提示するリアルなAIアバターをフィーチャーしてください。
新しいソフトウェア機能のクイックガイドを求めるテクノロジー愛好家向けに、ソーシャルメディアでの共有に最適な30秒のエネルギッシュなビデオを制作してください。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用し、シャープなアニメーションとトランジションを備えたダイナミックなビジュアルスタイルを採用し、クリアでテンポの速いナレーションが視聴者を機能説明に導き、説明動画を簡単に作成できるようにします。
製品マネージャー向けに、グローバルなユーザーベースに新しいソフトウェアアップデートを説明する45秒の指導ビデオを作成し、アクセシビリティを優先してください。ビジュアルアプローチは直接的で情報提供的であり、機能を明確に画面上でデモンストレーションし、HeyGenの字幕/キャプションを利用して幅広いリーチを実現します。ビデオはまた、アスペクト比のリサイズとエクスポートを通じてさまざまなプラットフォームでの多用途性を強調し、包括的な機能説明ビデオメーカーとしての使用を確立します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
編集経験がなくても魅力的な説明動画を作成するにはどうすればいいですか？
HeyGenは、直感的なドラッグ＆ドロップエディターのおかげで、経験がなくてもプロフェッショナルな説明動画を簡単に作成できるようにします。豊富な説明動画テンプレートから選び、スクリプトを追加し、HeyGenのAIがリアルなAIアバターとナレーションで動画を生成します。
HeyGenがビジネスにとって効果的なAIビデオプラットフォームである理由は何ですか？
HeyGenは、テキストからリアルなAIアバターを使用して高品質のAIビデオを制作できるため、ビジネスにとって効果的なAIビデオプラットフォームとして際立っています。その強力な機能により、さまざまなマーケティング戦略のニーズに合わせたコンテンツ制作を効率化します。
HeyGenを使ってマーケティング用のアニメーション動画をすばやく制作できますか？
もちろんです！HeyGenは、マーケティング戦略のためにダイナミックなアニメーション動画をすばやく制作するために設計されています。豊富な説明動画テンプレートライブラリを活用し、ブランドに合わせてカスタマイズすることで、効果的なビジュアルコンテンツを効率的に作成できます。
HeyGenはソーシャルメディア向けの高品質なマーケティング動画制作にどのように役立ちますか？
HeyGenは包括的なビデオメーカーとして、ソーシャルメディアに最適な高品質のマーケティング動画を作成するためのツールを提供します。プロフェッショナルなナレーション、自動生成された字幕、さまざまなプラットフォームに合わせたアスペクト比の調整を行い、メッセージがより広い視聴者に効果的に届くようにします。