機能デモンストレーションビデオメーカーで魅力的なデモを作成
カスタマイズ可能なビデオテンプレートとシーンを使用して、主要な機能を強調する素晴らしい製品デモを迅速に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しいソフトウェアユーザー向けに設計された2分間の簡潔なチュートリアルビデオを想像してください。製品の高度な機能を案内するプロダクトウォークスルーです。ビジュアルスタイルは直感的でステップバイステップであり、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを利用して、構造化されていて理解しやすいプレゼンテーションを提供します。
潜在的なB2Bクライアントを対象とした45秒間の魅力的な製品ビデオを生成し、高レベルの製品概要として機能します。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックで高いブランド性を持ち、HeyGenによって駆動されるプロフェッショナルなAIアバターが自信に満ちた説得力のあるナラティブを提供します。
内部サポートチーム向けに、複雑なトラブルシューティングワークフローを詳細に説明する90秒間の正確なハウツービデオを開発します。このビデオは、明確な画面上のテキストと明瞭で簡潔なナレーションを備えた高度に指示的なビジュアルアプローチを必要とし、HeyGenの強力な字幕/キャプション機能を利用して最大限の理解を保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして製品デモンストレーションビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAI機能を活用して、製品デモンストレーションビデオの作成を簡素化します。直感的なドラッグ＆ドロップエディターとカスタマイズ可能なビデオテンプレートにより、広範な編集経験がなくてもプロフェッショナルなデモビデオを迅速に生成できます。
HeyGenはリアルなAIアバターとカスタムボイスオーバーを使用したビデオを作成できますか？
はい、HeyGenはリアルなAIアバターとカスタマイズ可能なAIボイスオーバー生成を使用して、魅力的な機能デモンストレーションビデオを作成できます。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのAI機能がプロフェッショナルなナレーションで製品デモを実現します。
HeyGenでの製品デモビデオのカスタマイズオプションは何ですか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なビデオテンプレートやロゴとカラーのブランディングコントロールを含む広範なカスタマイズオプションを提供します。これにより、製品デモビデオをブランドアイデンティティに完全に合わせてパーソナライズできます。
HeyGenで作成した製品デモンストレーションビデオをどのように共有およびエクスポートできますか？
製品デモンストレーションビデオを作成した後、HeyGenは簡単に共有し、そのパフォーマンスを追跡することができます。また、MP4を含むさまざまな形式でビデオをエクスポートし、高解像度のビデオ解像度とプラットフォーム間の互換性を確保します。