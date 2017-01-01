技術製品マネージャー向けに設計された1分間の説明ビデオを作成し、HeyGenをAIビデオメーカーとして使用するシームレスなワークフローを示します。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルで、クリーンな画面録画と画面上のテキストオーバーレイを使用して重要なステップを強調します。明確で明瞭なナレーションが、スクリプトからの「テキストからビデオ」機能を使用してビデオを生成するプロセスを視聴者に案内し、シンプルなスクリプトがどのようにして最小限の労力で洗練された機能分解ビデオに変わるかを紹介します。

ビデオを生成