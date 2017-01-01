機能発表ビデオジェネレーター：製品をより早くローンチ

魅力的な製品アップデート発表ビデオを簡単に生成。AIアバターを活用して新機能を生き生きとさせ、オーディエンスを引き付けましょう。

忙しいプロダクトマネージャーやマーケティングリーダーをターゲットにした1分間のビデオプロンプトを作成し、HeyGenの機能発表ビデオジェネレーターとしての力を紹介します。ビジュアルスタイルはシャープでモダン、滑らかなアニメーションテキストオーバーレイと親しみやすく明瞭なAIボイスオーバーを組み合わせます。スクリプトからのテキストをAIビデオメーカーコンテンツに変換する能力が、新機能の展開をどれほど簡単にするかを強調してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーやコンテンツクリエイター向けに、製品アップデート発表ビデオの作成の容易さを示す45秒のビデオプロンプトを生成します。ビデオは多様なAIアバターがアップデートを紹介し、明るくアクセスしやすいビジュアル美学を採用し、アップビートなバックグラウンドミュージックと明瞭なAIボイスオーバーを伴います。HeyGenのAIアバターとボイスオーバー生成が、魅力的なコンテンツを迅速に制作するための影響を強調してください。
サンプルプロンプト2
国際的なマーケティングチームやグローバルプロダクトマネージャー向けに設計された90秒のビデオプロンプトを作成し、HeyGenが多様なオーディエンス向けの製品ビデオメーカー能力をどのように強化するかを示します。ビジュアルスタイルは洗練されてクリーンで、複数の言語オプションをさりげなく示し、マルチリンガル字幕がスムーズに表示され、権威あるAIボイスを使用します。新機能発表におけるグローバルリーチのための字幕/キャプションのシームレスな統合に焦点を当ててください。
サンプルプロンプト3
迅速でブランドに合った製品ビデオメーカーコンテンツに焦点を当てた、スピード感のあるマーケティングエージェンシーやSaaS企業向けの30秒のビデオプロンプトを作成します。このプロンプトは、テンプレートとシーンから派生したクイックカットでエネルギッシュなビジュアルプレゼンテーションとダイナミックなシーントランジションを特徴とし、現代的なブランディング要素を持ち、熱意あるAIボイスで駆動されます。HeyGenのビデオテンプレートが、ユーザーが最小限の労力でプロフェッショナルな機能発表ビデオを迅速に生成できる方法を紹介してください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

機能発表ビデオジェネレーターの使い方

AI、カスタマイズ可能なテンプレート、強力な編集ツールを使用して、最新のアップデートを紹介する魅力的な製品発表ビデオを迅速に作成します。

1
Step 1
カスタマイズ可能なテンプレートを選択
プロジェクトを開始するには、テンプレートとシーンを使用して、発表のテーマとスタイルに合ったカスタマイズ可能なテンプレートの中から選択します。
2
Step 2
スクリプトとAIボイスオーバーを追加
発表スクリプトを入力し、ボイスオーバー生成機能を使用して、自然なAIボイスオーバーを作成し、明瞭なナレーションを提供します。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングをカスタマイズ
魅力的なアニメーションでビデオを強化し、ブランディングコントロールを使用してロゴやカラーを適用し、ブランドの一貫性を確保します。
4
Step 4
高解像度ビデオをエクスポート
発表ビデオを完成させ、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、配信準備が整った高解像度のMP4ファイルを生成します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

新しい製品機能を紹介

.

新しい製品機能とその即時の利点をユーザーに明確に示す魅力的なAIビデオを開発します。

よくある質問

HeyGenはAI機能発表ビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIツールとテキストからビデオへの機能を活用し、ユーザーがスクリプトをプロフェッショナルな製品アップデート発表ビデオに簡単に変換できるようにします。ドラッグ＆ドロップエディターとカスタマイズ可能なテンプレートがビデオ作成プロセス全体を効率化します。

HeyGenビデオでのブランディングのカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？

HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、特定のビジュアル要素を統合することができます。カスタマイズ可能なテンプレートと豊富なメディアライブラリを活用して、製品発表ビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。

HeyGenは高品質な製品ビデオのエクスポートオプションをどのように提供しますか？

HeyGenは高解像度のMP4ファイルをエクスポートでき、製品アップデート発表ビデオのプロフェッショナルな品質を保証します。また、多言語字幕を含めることができ、マジックリンクを介してビデオを簡単に共有し、機能発表ビデオの配信を最適化します。

HeyGen内でのビデオプロジェクトのチームコラボレーションはサポートされていますか？

もちろんです。HeyGenはチームコラボレーションを促進するために設計されたワークスペースを備えており、複数のユーザーが製品ビデオメーカーのプロジェクトで一緒に作業することができます。これにより、発表ビデオのシームレスなワークフローと効率的なコンテンツ作成が保証されます。