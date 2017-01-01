忙しいプロダクトマネージャーやマーケティングリーダーをターゲットにした1分間のビデオプロンプトを作成し、HeyGenの機能発表ビデオジェネレーターとしての力を紹介します。ビジュアルスタイルはシャープでモダン、滑らかなアニメーションテキストオーバーレイと親しみやすく明瞭なAIボイスオーバーを組み合わせます。スクリプトからのテキストをAIビデオメーカーコンテンツに変換する能力が、新機能の展開をどれほど簡単にするかを強調してください。

ビデオを生成