Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーやコンテンツクリエイター向けに、製品アップデート発表ビデオの作成の容易さを示す45秒のビデオプロンプトを生成します。ビデオは多様なAIアバターがアップデートを紹介し、明るくアクセスしやすいビジュアル美学を採用し、アップビートなバックグラウンドミュージックと明瞭なAIボイスオーバーを伴います。HeyGenのAIアバターとボイスオーバー生成が、魅力的なコンテンツを迅速に制作するための影響を強調してください。
国際的なマーケティングチームやグローバルプロダクトマネージャー向けに設計された90秒のビデオプロンプトを作成し、HeyGenが多様なオーディエンス向けの製品ビデオメーカー能力をどのように強化するかを示します。ビジュアルスタイルは洗練されてクリーンで、複数の言語オプションをさりげなく示し、マルチリンガル字幕がスムーズに表示され、権威あるAIボイスを使用します。新機能発表におけるグローバルリーチのための字幕/キャプションのシームレスな統合に焦点を当ててください。
迅速でブランドに合った製品ビデオメーカーコンテンツに焦点を当てた、スピード感のあるマーケティングエージェンシーやSaaS企業向けの30秒のビデオプロンプトを作成します。このプロンプトは、テンプレートとシーンから派生したクイックカットでエネルギッシュなビジュアルプレゼンテーションとダイナミックなシーントランジションを特徴とし、現代的なブランディング要素を持ち、熱意あるAIボイスで駆動されます。HeyGenのビデオテンプレートが、ユーザーが最小限の労力でプロフェッショナルな機能発表ビデオを迅速に生成できる方法を紹介してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAI機能発表ビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIツールとテキストからビデオへの機能を活用し、ユーザーがスクリプトをプロフェッショナルな製品アップデート発表ビデオに簡単に変換できるようにします。ドラッグ＆ドロップエディターとカスタマイズ可能なテンプレートがビデオ作成プロセス全体を効率化します。
HeyGenビデオでのブランディングのカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？
HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、特定のビジュアル要素を統合することができます。カスタマイズ可能なテンプレートと豊富なメディアライブラリを活用して、製品発表ビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。
HeyGenは高品質な製品ビデオのエクスポートオプションをどのように提供しますか？
HeyGenは高解像度のMP4ファイルをエクスポートでき、製品アップデート発表ビデオのプロフェッショナルな品質を保証します。また、多言語字幕を含めることができ、マジックリンクを介してビデオを簡単に共有し、機能発表ビデオの配信を最適化します。
HeyGen内でのビデオプロジェクトのチームコラボレーションはサポートされていますか？
もちろんです。HeyGenはチームコラボレーションを促進するために設計されたワークスペースを備えており、複数のユーザーが製品ビデオメーカーのプロジェクトで一緒に作業することができます。これにより、発表ビデオのシームレスなワークフローと効率的なコンテンツ作成が保証されます。