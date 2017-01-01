高速ビデオジェネレーター: AIビデオを瞬時に作成

スクリプトからのテキストを活用して、アイデアをプロフェッショナルなビデオに変換し、比類のないスピードと簡単さを実現します。

小規模ビジネスオーナーをターゲットにした30秒の魅力的なビデオを作成し、AIアバタービデオジェネレーターを使用して高品質なマーケティングコンテンツを迅速に制作できる方法を紹介します。ビジュアルスタイルは明るく魅力的で、多様なAIアバターが利点を紹介し、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用した親しみやすくプロフェッショナルなナレーションが付いており、ビデオ制作を手軽かつ迅速にします。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しいテクノロジー製品を紹介するスタートアップ向けの45秒の説明ビデオをデザインし、使いやすさと革新性を強調します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、モダンでクリーンなビジュアル美学をアニメーションで表現し、テクノロジーに精通した視聴者に製品の価値提案を理解させるために、明確で簡潔なテキストからビデオへのスクリプトナレーションをサポートします。
サンプルプロンプト2
コンテンツクリエイター向けに、ソーシャルメディアの存在感を高めるためのクイックヒントを提供する60秒のダイナミックな「トーキングヘッド」スタイルのビデオを制作します。ビジュアルスタイルはエネルギッシュで直接的であり、AIアバターを通じて明確で熱意あるスピーカーを提供し、HeyGenのテキストからビデオへのスクリプト機能を活用してインパクトのあるメッセージを伝え、さまざまなプラットフォームでのアクセシビリティとエンゲージメントを高めるために字幕/キャプションを目立たせます。
サンプルプロンプト3
幅広いオンラインオーディエンスをターゲットにした広告主向けに、15秒の簡潔なプロモーションビデオを作成し、新製品を鮮やかなアニメーションで紹介します。ビジュアルとオーディオスタイルはアップビートでキャッチーであり、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを使用してビジュアルを強化し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを最適化して、すべてのソーシャルメディアチャネルでシームレスに配信できるようにし、迅速なビデオジェネレーターがどのように迅速でインパクトのある広告を提供できるかを示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

高速ビデオジェネレーターの仕組み

AIの力でアイデアをプロフェッショナルなコンテンツに変換し、魅力的なビデオを迅速かつ簡単に作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成するかテンプレートを選択
スクリプトを直接入力するか、プロジェクトを開始するためにさまざまな事前デザインされたテンプレートから選択します。これにより、スクリプトからのテキストを活用して迅速なコンテンツ生成が可能になります。
2
Step 2
AIアバターと声を選択
AIアバターを選び、リアルな声と組み合わせてビデオをパーソナライズし、物語を生き生きとさせます。
3
Step 3
ビジュアルを強化
統合されたストックライブラリからメディアを取り入れたり、さまざまなレイアウトでシーンをカスタマイズしたりして、ビジュアルに深みを加えます。プラットフォームは、ビデオを豊かにするための強力なメディアライブラリ/ストックサポートを提供します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
希望のアスペクト比を選択し、高品質のビデオを簡単にエクスポートして、すべてのプラットフォームで共有できるようにします。これは、柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポート機能によって実現されます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

強化されたトレーニングと学習

.

学習者のエンゲージメントと知識の保持を大幅に向上させる魅力的なAI駆動のトレーニングビデオを開発します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なマーケティングビデオを迅速に作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAIビデオジェネレーターであり、高品質なマーケティングおよびソーシャルメディアビデオを迅速に制作できます。リアルなAIアバターと多様なテンプレートを活用して、魅力的な説明ビデオや短編コンテンツを簡単に作成できます。

HeyGenはAIを使ってテキストスクリプトをビデオに変換することをサポートしていますか？

はい、HeyGenはテキストからビデオへのジェネレーターとして優れています。スクリプトを入力するだけで、AIアバター、先進的なテキスト読み上げを使用したリアルなボイスオーバー、さらにはボイスクローン機能を備えたビデオコンテンツを生成できます。

HeyGenはビデオのためにどのようなクリエイティブなカスタマイズオプションを提供していますか？

HeyGenは広範なクリエイティブカスタマイズを提供し、ロゴや色などのブランディングコントロールでビデオをパーソナライズできます。さまざまなテンプレートから選択し、カスタムメディアを追加し、アニメーションや全体的なビジュアルの魅力を高めるためのビデオ編集機能を利用できます。

HeyGenは静止画像やスクリプトをトーキングヘッドビデオに変換できますか？

もちろんです。HeyGenはAI画像からビデオへのジェネレーターとして機能し、静止画像や書かれたスクリプトをダイナミックなトーキングヘッドに変換できます。プラットフォームはAIアバターのリアルなリップシンクと表情を自動的に処理し、ビデオ制作をシームレスにします。