高速説明動画ジェネレーター：瞬時に動画を作成

プロフェッショナルなAIアバターを活用して、スクリプトを簡単に実現する素晴らしいアニメーション説明動画を迅速に作成します。

新製品を発売する中小企業のオーナーにとって、鮮やかな60秒の説明動画は、プロフェッショナルな「アニメーション説明動画」を簡単に紹介することができます。ビジュアルスタイルは明るく、現代的でカラフルであり、視聴者を案内する親しみやすい女性の「AIアバター」を特徴とし、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックで補完されます。この動画は、HeyGenがシンプルなテキストから動画を生成する能力を強調します。

サンプルプロンプト1
複雑なサービスの説明に苦労しているマーケティングチームを対象にした45秒の簡潔な動画を作成し、HeyGenが「説明動画を作成」する力を効率的に示します。プロフェッショナルでクリーン、ダイナミックなモーショングラフィックススタイルを採用し、明瞭で落ち着いた男性のナレーションと控えめでインスパイアリングなバックグラウンドミュージックで強化します。HeyGenの強力なナレーション生成と字幕/キャプション機能を強調し、明確さを向上させます。
サンプルプロンプト2
新しいオンラインコースモジュールを紹介する教育者向けの30秒の魅力的な指導動画は、「テンプレート」を活用して迅速に魅力的なコンテンツを制作できます。ビジュアルデザインはシンプルで親しみやすく、事前に作成されたテンプレートに基づいており、温かく励ましのあるAIアバターと穏やかで集中したバックグラウンドミュージックを特徴とします。この制作は、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートがこれらのテンプレートベースの動画をどのように豊かにするかを示します。
サンプルプロンプト3
新しいソフトウェア機能を潜在的な投資家に紹介するためのテックスタートアップ向けの洗練された50秒のピッチ動画を想像してください。最先端の「AI駆動の動画作成」を紹介します。美学は現代的でミニマリストであり、太字のテキストとスムーズなトランジションを利用し、正確で明確なAIアバターが重要な利点を伝え、現代的なエレクトロニックサウンドトラックに設定されています。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を強調し、どのプラットフォームでも完璧に配信します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

高速説明動画ジェネレーターの使い方

AI駆動のツールで魅力的な説明動画を迅速に作成します。視聴者を引き付け、メッセージを効果的に伝える魅力的なコンテンツを生成します。

Step 1
テンプレートを選択または新規作成
プロフェッショナルなテンプレートの豊富な選択肢から選ぶか、空白のキャンバスから始めて、アニメーション説明動画の作成プロセスを開始します。
Step 2
スクリプトとメディアを追加
スクリプトを貼り付けてリアルなナレーションを即座に生成し、関連するストック動画や画像でシーンを強化します。
Step 3
AIアバターとブランディングでカスタマイズ
リアルなAIアバターを統合してメッセージを伝え、ロゴや色などの独自のブランディングコントロールを適用して、一貫した外観を実現します。
Step 4
動画をエクスポートして共有
説明動画が完成したら、簡単にダウンロードしてさまざまなプラットフォームで共有し、ターゲットオーディエンスにリーチします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

迅速なソーシャルメディア説明動画

短く魅力的な説明動画をソーシャルメディア向けに簡単に作成し、迅速に注意を引き、メッセージを伝えます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なアニメーション説明動画を作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、プロフェッショナルなアニメーション説明動画を作成するプロセスを簡素化する高度なAI駆動の動画作成プラットフォームです。多様なテンプレート、AIアバター、ナレーションを活用して、高品質のコンテンツを迅速かつ簡単に制作できます。

HeyGenが効果的な説明動画ジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenは、スクリプトを動画に簡単に変換し、リアルなAIアバターとリアルなナレーションを特徴としています。直感的なドラッグ＆ドロップツールにより、誰でも簡単に動画編集が可能で、魅力的な動画コンテンツを迅速かつ簡単に制作できます。

HeyGenで説明動画をブランド要素でカスタマイズできますか？

もちろんです！HeyGenでは、ロゴや好みの色を追加するなど、説明動画を広範にカスタマイズできます。ストック動画、バックグラウンドミュージック、字幕を統合して、真にユニークでプロフェッショナルな出力を作成できます。

HeyGenがトレーニング動画に提供する利点は何ですか？

HeyGenは、魅力的なトレーニング動画を簡単に生成するための理想的なオンラインツールです。AIアバターとスクリプトから動画への機能を活用して、複雑な情報を明確に伝え、動画をダウンロードしてプラットフォーム全体で共有できます。