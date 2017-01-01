新しいストリートウェアコレクションのための30秒のダイナミックな商品プロモーションビデオを作成し、若くてファッションに敏感な都市の消費者をターゲットにしたeコマースの存在感を高めます。ビジュアルスタイルは、速いペースでクイックカット、大胆なグラフィック、鮮やかな色彩を特徴とし、エネルギッシュなヒップホップのサウンドトラックと自信に満ちたナレーションで補完されるべきです。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、魅力的な物語を迅速に生成し、インパクトのあるプレゼンテーションを確保してください。

ビデオを生成