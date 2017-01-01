ファッションビデオメーカー: AIで魅力的なビデオを作成
AIアバターを使用してデザインをスタイリッシュに紹介し、魅力的なファッション広告ビデオや商品プロモーションビデオを簡単に生成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
高級ファッション小売業者と目の肥えた顧客向けにデザインされた新しいラグジュアリーアクセサリーラインを着用したAIモデルを紹介する45秒の洗練されたファッションビデオを開発します。ビジュアルはスリークでミニマリストな美学を持ち、ソフトな照明とエレガントなトランジションを使用し、雰囲気のあるアンビエントなインストゥルメンタル音楽で高級感を演出します。HeyGenのAIアバターを活用してコレクションを生き生きとさせ、メディアライブラリ/ストックサポートを利用して完璧な補完的なビジュアルを見つけてください。
季節のファッショントレンドのためのクイックスタイリングのヒントを提供する60秒のソーシャルメディアマーケティングビデオを制作し、ライフスタイルブロガーや小規模なオンラインファッションビジネスをターゲットにします。ビジュアルスタイルは明るく、フレンドリーでダイナミックであり、人気のあるアップビートなポップミュージックと、アクセスしやすいように明確で簡潔なオンスクリーンキャプションを特徴とします。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して作成を効率化し、簡単な字幕/キャプションでインパクトを追加してください。
新興のサステナブルファッションブランドのための30秒のアーティスティックなイントロビデオをデザインし、ファッションスタートアップや環境に配慮した消費者を対象にします。ビジュアルトーンは暖かく本物であり、自然のテクスチャとソフトフォーカスショットを取り入れ、心に響くアコースティックギタートラックと心のこもったナレーションで強調されます。HeyGenのボイスオーバー生成を利用してブランドのストーリーを効果的に伝え、アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用してマルチプラットフォーム配信を行ってください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてブランドのファッションビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenはAIを活用して効率的な「ファッションビデオメーカー」になることを可能にします。リアルなAIアバターと強力なテキスト-to-ビデオ機能を使用して、テキストを魅力的な「ファッションビデオ」に簡単に変換し、スクリプトから画面までの制作を効率化します。
HeyGenでファッションのための魅力的な商品プロモーションビデオを作成できますか？
もちろんです！HeyGenは「AIファッションビデオジェネレーター」として、インパクトのある「商品プロモーションビデオ」や「広告ビデオ」を作成するのに最適です。カスタマイズ可能なテンプレートを利用し、ブランドの資産を統合し、「ソーシャルメディアマーケティング」とeコマースの存在感に最適化されたコンテンツを生成します。
HeyGenはプロジェクトを開始するためのファッションビデオテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenはクリエイティブプロセスを加速するために設計されたさまざまなプロフェッショナルな「ファッションビデオテンプレート」を提供しています。これらのすぐに使用できるデザインを使用して、広範なビデオ編集経験がなくても、魅力的な「ファッションビデオ」や「イントロビデオ」を迅速に制作できます。
HeyGenはファッションコンテンツのためにどのようなAIモデルビデオ機能を提供していますか？
HeyGenは多様なAIアバターを通じて「AIモデルビデオ」を生成することに優れています。ファッションアイテムを紹介するためのアバターを選択し、ブランドのデジタルプレゼンスを向上させる洗練された魅力的なビジュアル体験を提供し、製品を効果的に紹介します。