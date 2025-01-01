ファッションビデオジェネレーター: 驚くべきAIコンテンツを作成

HeyGenの使いやすいテンプレートとシーンを使用して、eコマースやソーシャルメディア向けにダイナミックなファッションビデオを簡単に生成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ファッションインフルエンサーやコンテンツクリエイター向けに、1つの多用途な衣服を様々なスタイルで強力にデモンストレーションするトレンディな45秒のバーチャル試着動画を想像してください。HeyGenの使いやすいテンプレートとシーンを活用して、スムーズなトランジションとシックなインディーバックグラウンドトラックでモダンな美学を実現し、視聴者をインスパイアする多様なスタイリングオプションを提示します。
サンプルプロンプト2
最新のファッションコンセプトを洗練された60秒のプロフェッショナルなルックブック動画に変えることを想像してください。これは、確立されたファッションブランドやデザイナー向けです。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用してビジョンを明確にし、洗練されたライティング、スローモーション効果、エレガントなアンビエントサウンドトラックを用いて、コレクションの豪華さと芸術性を伝えます。
サンプルプロンプト3
新しいコレクションを立ち上げるファッションスタートアップを支援し、ダイナミックなビジュアルと簡単なコンテンツ作成に焦点を当てた20秒のマーケティング動画を作成します。HeyGenのボイスオーバー生成を通じて明確なメッセージを伝え、クリーンでミニマリストなビジュアル、大胆なグラフィックオーバーレイ、パンチの効いたモダンなエレクトロニックビートを組み合わせて、注目を集め、ブランド認知を即座に促進します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ファッションビデオジェネレーターの使い方

商品画像やコンセプトをAIモデルを使ってダイナミックで魅力的なファッションビデオに変換し、eコマースやソーシャルメディア向けのコンテンツ作成を効率化します。

1
Step 1
商品画像をアップロード
まず、商品画像をアップロードします。AI駆動のツールがメディアライブラリのサポートを活用し、AIファッションモデルを使った初期シーンを生成し、クリエイティブな入力に備えます。
2
Step 2
AIモデルとテンプレートを選択
多様なAIアバターから選び、使いやすいビデオテンプレートを適用します。これにより、バーチャル試着動画のために様々なスタイルや設定で衣装を素早く視覚化できます。
3
Step 3
ビデオをカスタマイズして仕上げる
ブランドコントロールを活用してロゴや好みの色を追加し、ビデオをパーソナライズします。魅力的なマーケティングビデオの視覚的魅力を高め、ブランドとの一貫性を確保します。
4
Step 4
ファッションビデオをエクスポート
最終化したら、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を利用して、高品質のファッションビデオをダウンロードし、すべてのソーシャルメディアマーケティングプラットフォームやeコマースに最適化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客のファッション体験を魅力的なビデオで紹介

顧客の声やインフルエンサーとのコラボレーションを視覚的に強調し、ブランドの信頼性と本物性を構築します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてユニークなファッションビデオを簡単に作成するのを助けてくれますか？

HeyGenのAIファッションビデオジェネレーターは、コンテンツ作成を簡素化し、説明を魅力的な衣服ショーケースに変えることができます。AI駆動のツールと使いやすいビデオテンプレートを活用して、ダイナミックなビジュアルでプロフェッショナルなファッションビデオを生成し、コンテンツ作成を容易にします。

HeyGenはAIファッションモデルを使ったバーチャル試着動画の作成をサポートしていますか？

はい、HeyGenは高度なAIファッションモデルを使用して、魅力的なバーチャル試着動画を作成することを可能にします。商品画像をアップロードし、それをダイナミックなビジュアルに変換することで、eコマースやマーケティング動画を強化できます。

HeyGenを使用してファッションブランド向けにどのようなマーケティング動画を作成できますか？

HeyGenは、さまざまなマーケティングチャネル向けにブランドに合ったプロフェッショナルなファッションビデオを生成するのに最適な多用途AIショートビデオメーカーです。商品動画、ソーシャルメディアマーケティング向けの魅力的なコンテンツ、インフルエンサーキャンペーン用のカスタマイズされたビデオテンプレートを作成し、eコマースの存在感を高めることができます。

HeyGenのAIを使ってファッションビデオのビジュアルやスタイルをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、ビジュアル要素を広範にカスタマイズすることを可能にし、背景チェンジャーを利用したり、ダイナミックなビジュアルのために異なるアートスタイルを試したりできます。高度なAI機能により、洗練された調整が可能で、ファッションビデオがブランドに完全に合致し、視覚的に印象的であることを保証します。