ファッションショービデオメーカー: AIで魅力的なファッションビデオを作成

魅力的なファッションコレクションのストーリーをデザイン。AIファッションビデオジェネレーターが驚くべきテンプレートとシーンでビジュアルストーリーテリングを簡素化します。

最新の「ファッションコレクション」をスタイルに敏感な観客に向けて発表する、魅力的な30秒の「ファッションショービデオメーカー」ハイライトリールを作成しましょう。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、ランウェイにインスパイアされたカットとモダンな電子サウンドトラックを特徴とする高光沢でダイナミックなビジュアルスタイルを作り出し、洗練された「ボイスオーバー生成」で各キーアイテムを紹介します。

サンプルプロンプト1
HeyGenを「AIファッションビデオジェネレーター」として使用し、ブランドの忠実なファンやデザイナー志望者に向けた45秒の親密な「ビジュアルストーリーテリング」作品を開発し、最新コレクションのインスピレーションと職人技を明らかにします。生地の質感にフォーカスしたアーティスティックなビジュアルスタイルを採用し、柔らかくインスピレーションを与えるスコアと、心のこもったデザイナーのナarrativeを「スクリプトからのテキストビデオ」と厳選された「メディアライブラリ/ストックサポート」ビジュアルで生き生きとさせます。
サンプルプロンプト2
「ファッションビデオメーカー」として「ソーシャルプラットフォーム」向けに60秒のトレンドレポートを制作し、ファッションブロガーやトレンドフォロワーをターゲットにしたクイックスタイリングアドバイスを提供します。ダイナミックなスプリットスクリーンと多様なモデルショット間の急速なトランジションを特徴とするトレンディで視覚的に魅力的なスタイルを展示し、エネルギッシュなポップミュージックと「AIアバター」によるボイスオーバーで最大のアクセシビリティを確保し、自動生成された「字幕/キャプション」を提供します。
サンプルプロンプト3
オンラインショッピングを準備している購買者をターゲットにした、新しい「ファッションコレクション」の主要アイテムを紹介するスリークな30秒の「eコマース」スポットライトビデオを作成します。完璧なスタジオ照明と衣服間のシームレストランジションを備えたクリーンで製品に焦点を当てたビジュアルスタイルをデザインし、アップビートなモダンなバックグラウンドトラックで、さまざまなプラットフォームに最適化された「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して完璧に仕上げます。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ファッションショービデオメーカーの使い方

AIファッションビデオジェネレーターでダイナミックなファッションショービデオを簡単に作成し、コレクションをあらゆるプラットフォームで魅力的なビジュアルストーリーに変換します。

1
Step 1
テンプレートを選択
クリエイティブプロセスを始めるには、事前にデザインされたテンプレートを選択し、ファッションビデオメーカーの旅を迅速にスタートさせましょう。あるいは、白紙のキャンバスから始めることもできます。
2
Step 2
メディアをアップロード
独自のファッションコレクションを統合し、画像やビデオクリップを直感的なメディアライブラリに直接アップロードします。
3
Step 3
AIツールでパーソナライズ
AIツールを使用してプレゼンテーションを強化し、魅力的なボイスオーバーを生成し、説得力のあるテキストアニメーションを追加し、カスタムカラーとロゴでブランドの一貫性を確保します。
4
Step 4
エクスポートと共有
インパクトのあるビジュアルストーリーテリングを完成させ、最終調整を行い、さまざまなソーシャルプラットフォームやeコマースに最適化されたビデオをエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

コレクションのビジュアルストーリーテリングを強化

AIを活用したビデオストーリーテリングを利用して、ファッションコレクションのユニークな物語や歴史的テーマを生き生きとさせます。

background image

よくある質問

HeyGenは新しいコレクションのAIファッションビデオジェネレーターとしてどのように役立ちますか？

HeyGenは、あなたのアイデアを魅力的なビジュアルストーリーテリングに変えることで、素晴らしいファッションショービデオを作成する力を与えます。多様なテンプレートと強力なAIツールを活用して、最新のファッションコレクションを比類のない簡単さとインパクトで紹介しましょう。

HeyGenはファッションビデオ作成プロセスをどのように効率化しますか？

HeyGenは高度なAIツールを使用してファッションビデオメーカーのプロセスを効率化し、テキストをAIビデオに迅速かつ効率的に変換します。ダイナミックなテキストアニメーションと豊富なバックグラウンドミュージックの選択でコンテンツを強化し、観客を魅了します。

HeyGenはeコマースとソーシャルプラットフォームの両方に高品質のAIビデオを作成できますか？

もちろんです。HeyGenはeコマース製品のショーケースや魅力的なソーシャルプラットフォームに最適な高品質のAIビデオコンテンツを制作するように設計されています。画像をダイナミックなAIビデオに簡単に変換し、ファッションブランドがすべてのチャネルで際立つようにします。

HeyGenはファッションブランドのためのビデオ制作の自動化をどのように簡素化しますか？

HeyGenは直感的なビデオエディター機能と強力なAIを組み合わせてビデオ制作の自動化を簡素化します。広大なメディアライブラリにアクセスし、AIアバターを活用して、広範な編集スキルを必要とせずに魅力的なファッションコンテンツを効率的に生成します。