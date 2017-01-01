ファッションルックブックビデオメーカー: あなたのスタイルストーリーをデザイン

ソーシャルメディアとeコマースのための素晴らしいファッションビデオを作成。テキスト-ビデオ機能でスクリプトを魅力的なビジュアルに変換します。

Gen Zのトレンドセッターをターゲットにした45秒のファッションルックブックビデオを作成し、Instagramで新しいコレクションを鮮やかでダイナミックなビジュアルスタイルとアップビートなモダンポップのサウンドトラックで紹介します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、スタイリッシュなトランジションと背景を素早く組み立て、ビジュアルストーリーテリングを簡単にします。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ファッションブランドがサステナブルなラインを立ち上げるためにデザインされた、クリーンでミニマリストな美学と洗練されたインストゥルメンタルの背景音楽を特徴とする、スリークな30秒のAIビデオメーカーのプレゼンテーションを開発します。このファッションビデオは、HeyGenのAIアバターを活用して多様な設定で衣服をモデル化することで、ブランドの価値を効果的に伝えます。
サンプルプロンプト2
オンラインでのアパレル購入に躊躇している潜在的なeコマース顧客のために、明るく、希望に満ちたビジュアルスタイルと親しみやすく、情報豊富なナレーションを用いた60秒のバーチャル試着デモンストレーションが不可欠です。このファッションビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を使用して、バーチャル試着体験の利点と特徴を語ることで効率的に制作できます。
サンプルプロンプト3
フラッシュセールのための魅力的な15秒のプロモーションビデオは、InstagramとTikTokのユーザーをターゲットにしたクイックファッションディールを探している人々に最適で、高エネルギーでテンポの速いビジュアルスタイルとトレンディな音楽を理想的に利用します。ソーシャルメディアキャンペーンのエンゲージメントとリーチを向上させるために、HeyGenを通じて動的な字幕/キャプションを直接生成し、音がなくてもアクセス可能でインパクトを与えます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ファッションルックブックビデオメーカーの使い方

AI駆動のツールで素晴らしいファッションルックブックビデオを簡単に作成し、デザインをeコマースやソーシャルメディア向けの魅力的なビジュアルストーリーに変換します。

1
Step 1
テンプレートから作成
プロフェッショナルなファッションビデオテンプレートの中から選び、あなたのユニークなルックブックの即時の基盤を提供します。
2
Step 2
AIモデルを選択
多様なAIアバターを選んでデザインをモデル化し、プレゼンテーションにダイナミックで魅力的な要素を加えます。
3
Step 3
プロフェッショナルな仕上げを追加
ブランドのロゴとカスタムカラーを使用してブランディングコントロールを適用し、一貫性のあるプロフェッショナルなビジュアルストーリーテリングを確保します。
4
Step 4
エクスポートと共有
ファッションルックブックビデオを完成させ、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、好みのソーシャルメディアチャネルでシームレスに共有できるように最適化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ファッションビジュアルストーリーテリングを向上

AI駆動のビデオストーリーテリングを活用して、ファッションコレクションの没入型ナラティブを作成し、ブランドのビジョンを具現化します。

よくある質問

HeyGenはファッションブランドのビジュアルコンテンツとストーリーテリングを向上させることができますか？

HeyGenは、ファッションブランドが素晴らしいファッションビデオやルックブックを簡単に作成できるようにします。プロフェッショナルなファッションビデオテンプレート、リアルなAIアバター、テキスト-ビデオ機能を活用することで、eコマースやInstagram、TikTokなどのソーシャルメディアプラットフォーム向けに魅力的なビジュアルストーリーテリングコンテンツを作成し、ブランドの存在感を大幅に向上させます。

HeyGenがeコマースやプロモーションビデオにとって不可欠なAIビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、eコマース向けの高品質なプロモーションビデオの作成を効率化します。高度なAIビデオメーカー技術により、テキストをリアルなAIアバターとプロフェッショナルなナレーションでビデオに変換し、ビデオ編集の経験がなくても迅速に魅力的なコンテンツを制作できます。

HeyGenはAIアバターとカスタムブランディングでファッションをどのように紹介しますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターを活用して、ビデオ内でさまざまなファッションアイテムをモデル化し紹介します。これらのAI駆動モデルをプロフェッショナルなファッションビデオテンプレートに統合し、カスタマイズ可能なブランディングコントロールを使用することで、ブランドはコレクションを効果的に提示し、一貫したビジュアルアイデンティティを維持できます。

HeyGenはソーシャルメディアプラットフォーム向けのファッションビデオコンテンツをどのように最適化しますか？

HeyGenは、InstagramやTikTokを含むさまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けにファッションビデオを最適化するための多様なツールを提供します。アスペクト比のリサイズ、自動字幕、カスタマイズ可能なテンプレートなどの機能を活用して、多様なオーディエンスに共鳴するプロモーションビデオを簡単に作成し、すべてのチャネルで最大のエンゲージメントを確保します。