ファッションコレクションビデオメーカーでブランドを高める
ファッションビデオのアイデアを現実に変えましょう。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを使用して、プロフェッショナルなファッションプロモーションビデオを生成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
高級衣料ブランドのバイヤーやインフルエンサー向けに、45秒のエレガントなシネマティック作品をデザインし、洗練されたスローモーションビジュアルとスムーズなアンビエントインストゥルメンタルスコアで高級コレクションを紹介します。HeyGenのAIアバターを活用して衣服を美しくモデル化し、メディアライブラリ/ストックサポートから素晴らしい背景要素を引き出します。
サステナブルファッションの支持者と意識の高い消費者を対象にした、60秒の情報豊かなマーケティングファッションビデオを開発し、自然でドキュメンタリー風のビジュアル美学とアーシートーンを採用し、落ち着いたアコースティックスコアと考え深いナレーションで伴います。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して強力なストーリーを作り、自動生成された字幕/キャプションでアクセシビリティを確保します。
即時満足を求めるソーシャルメディアユーザー向けに、明るくエネルギッシュなビジュアルとテンポの速いトレンドオーディオトラックを特徴とする、パンチの効いた20秒のファッションビデオ広告を制作します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、さまざまなプラットフォームに最適化し、正確なナレーション生成でコレクションの重要な部分を際立たせます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のファッションコレクションビデオコンテンツを高めることができますか？
HeyGenは、AIアバター、テキストからビデオへの機能、カスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して、衣料ブランドが魅力的なファッションコレクションビデオを作成するのを支援します。これにより、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けの魅力的なマーケティングファッションビデオコンテンツの制作が効率化されます。
HeyGenはプロモーションに効果的なAIファッションビデオジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenは強力なAIファッションビデオジェネレーターとして機能し、プロフェッショナルなファッションプロモーションビデオを迅速に制作することができます。AIアバター、テキストからビデオへの変換、豊富なビデオテンプレートを活用して、従来の撮影なしで魅力的なビデオ広告を作成します。
HeyGenはファッションビデオプロジェクトの編集と強化のためのツールを提供していますか？
はい、HeyGenはファッションビデオを洗練するための包括的なビデオエディターを提供しています。豊富なメディアライブラリ、ブランディングコントロール、デザインエディタ機能を利用してシーンをカスタマイズし、コンテンツがブランドの美学に完全に一致するようにします。
HeyGenで異なるソーシャルメディアプラットフォーム向けにファッションビデオを最適化できますか？
もちろんです。HeyGenはInstagram Reelsを含むさまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けにファッションビデオを最適化することをサポートしています。アスペクト比を簡単に調整し、プラットフォーム固有のテンプレートを利用して、コンテンツが完璧に見え、どこにいてもオーディエンスを引き付けることができます。