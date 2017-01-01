魅力的なキャンペーンのためのファッション広告ビデオジェネレーター
ブランドマーケティングを革新しましょう。スクリプトから魅力的なファッションビデオとダイナミックなソーシャルメディア広告を作成し、eコマースのエンゲージメントと売上を向上させます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
革新的なバーチャル試着体験を提供する45秒のAIファッションビデオジェネレーターを想像し、テクノロジーに精通したオンラインショッパーを対象としたラグジュアリーアパレルブランドを紹介します。ビジュアル美学は洗練されて未来的で、クリーンなラインと柔らかいアンビエントライティングを備え、ミニマリストなエレクトロニックミュージックに設定されています。HeyGenのAIアバターを活用して、多様な体型にさまざまな衣服をデモンストレーションし、没入感のあるプレビューを提供します。
職人の衣料品ラインのブランドストーリーを語る60秒のファッションビデオマーケティングキャンペーンをデザインし、倫理的な生産とクラフトマンシップに興味を持つオーディエンスにアピールします。ビジュアルとオーディオスタイルは温かく本物で、デザインプロセスの舞台裏を垣間見せ、穏やかなアコースティックのバックグラウンドスコアを伴います。HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して、ブランドのユニークな旅と価値を語ります。
TikTokやInstagram Reelsのようなプラットフォームでトレンドを追うZ世代をターゲットにした、活気あるストリートウェアブランドのための5つの新しいアクセサリーを強調する15秒のクイック衣料品ビデオジェネレーターリールを制作します。ビデオは速いペースでエネルギッシュなビジュアルスタイルを持ち、大胆なカラーオーバーレイとクイックトランジションを備え、アップビートなポップトラックに設定されています。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、多様な製品ショーケースを迅速に組み立て、最大のインパクトを与えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のファッションビデオマーケティングを革新できますか？
HeyGenは、魅力的なファッション広告ビデオを簡単に作成し、ファッションビデオマーケティングを強化する力を提供します。AIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を活用して、プロモーションや広告のための高品質なコンテンツを迅速に制作し、ブランドのオンラインプレゼンスを向上させます。
HeyGenはAI生成ファッションビデオを作成するためにどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターや強力なテキスト-to-ビデオ生成を含む高度なAI機能を提供し、魅力的なAI生成ファッションビデオを制作します。スクリプトをダイナミックなファッション広告に簡単に変換し、制作時間を大幅に短縮できます。
HeyGenを使用して魅力的なファッションリールやソーシャルメディアビデオをデザインできますか？
もちろんです。HeyGenは、魅力的なファッションリールやその他のソーシャルメディアビデオを作成するのに最適です。多様なビデオテンプレートとシーンを活用し、ブランドコントロールを使用して、すべてのプラットフォームで際立つ魅力的なコンテンツを制作できます。
HeyGenは衣料品ビデオジェネレーターのプロジェクトにブランドカスタマイズを可能にしますか？
はい、HeyGenは強力なブランドコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーを任意の衣料品ビデオジェネレーターのプロジェクトに組み込むことができます。これにより、AI生成ファッションビデオがすべての広告やプロモーションでブランドアイデンティティに完全に一致することを保証します。