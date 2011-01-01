印象的な瞬間を作成する 送別ビデオメーカー
心を込めた別れのトリビュートビデオを、パーソナライズされたメッセージとAIアバターを使って作成し、印象に残るものにしましょう。
例を探る
エージェントは、単一のプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
別れのパーティーの本質を45秒のカスタム別れビデオで捉えましょう。家族や親しい友人向けにデザインされたこのビデオは、HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、視覚的に魅力的な物語を作り出します。ビデオはアップビートなオーディオトラックに合わせて設定され、生き生きとした楽しい別れの贈り物になります。字幕/キャプションの追加により、心からのメッセージがはっきりと伝わることを保証します。
プロフェッショナルなお別れのために、重要な瞬間や成果を強調した30秒のお別れビデオギフトを作成しましょう。企業向けのこのビデオは、HeyGenのメディアライブラリー/ストックサポートを使用して高品質なビジュアルと1080p HDビデオのエクスポートを取り入れ、洗練された仕上がりを実現します。ビジュアルスタイルはスリークでモダンで、パーソナライズされたメッセージに焦点を当て、印象深いものになるようにします。
HeyGenの音声生成機能を使用して、それぞれのメッセージに個人的なタッチを加える60秒のお別れビデオをデザインしてください。クラスメートからチームメイトまで、多様な視聴者に理想的です。このビデオは、鮮やかなビデオテーマを備えたダイナミックなビジュアルスタイルを特徴とします。アスペクト比のリサイズとエクスポートの使用により、さまざまなプラットフォームでの互換性が保証され、多用途に使えるお別れトリビュートビデオになります。
クリエイティブエンジン
クルーなし。カットなし。ただあなたのAIビデオエージェントが働いているだけ
プロンプト-ネイティブビデオ制作
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
エンドツーエンドのビデオ生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
構造と意図を持って作られています
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
ユースケース
HeyGenでは、AIを活用してパーソナライズされたメッセージやテーマを用いた魅力的なお別れトリビュートビデオを作成するシームレスな方法を提供しています。高品質でクリエイティブなビデオギフトでお別れ会を彩り、印象に残る体験を提供しましょう。
モチベーショナルなビデオで観客にインスピレーションと向上心を与える.
Create farewell tribute videos that inspire and uplift, leaving a memorable impact on your audience.
数分で魅力的なソーシャルメディア用のビデオやクリップを作成する.
Quickly produce engaging farewell video clips to share on social media, capturing heartfelt moments and messages.
よくある質問
HeyGenがカスタムのお別れビデオを作成するのをどうやって助けることができますか？
HeyGenでは、AIアバターやテキストからビデオへの機能を使用して、カスタムのお別れビデオを簡単に作成できます。ユニークなテンプレート、ボイスオーバー、ブランディング要素を使って、印象に残るお別れのトリビュートビデオをパーソナライズすることができます。
HeyGenが提供するお別れビデオテンプレートの機能は何ですか？
HeyGenでは、個人的なメッセージ、背景音楽、字幕を簡単にカスタマイズできる様々なお別れビデオテンプレートを提供しています。これらのテンプレートは、心からのお別れのビデオギフトを簡単に作成するのに役立つように設計されています。
HeyGenで送別会のビデオに個人的なメッセージを含めることはできますか？
はい、HeyGenでは、個人的なメッセージをお別れのトリビュートビデオに取り入れることができます。テキストからビデオへの機能を使用して、心のこもったメッセージを追加することで、ビデオをより個人的で印象的なものにすることができます。
HeyGenは別れのビデオに高品質のビデオエクスポートをサポートしていますか？
もちろん、HeyGenは1080p HDビデオのエクスポートをサポートしており、あなたのお別れビデオが最高品質であることを保証します。また、異なるプラットフォームに適したアスペクト比を調整することもでき、ビデオを多用途でプロフェッショナルなものにすることができます。