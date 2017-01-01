FAQビデオジェネレーター: AIで魅力的なFAQを作成

テキストをリアルなAIアバターを使用したダイナミックなトーキングヘッドビデオに変換することで、エンゲージメントを高め、一般的な質問を明確にします。

小規模ビジネスのオーナーが顧客の質問に迅速に対応するにはどうすればよいですか？この簡単さを示す30秒のビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルであり、フレンドリーなAIアバターが単一のFAQビデオジェネレーターの回答を提示します。音声は明瞭で簡潔である必要があります。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、プロフェッショナルな背景を迅速に設定してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
目的は、マーケティングの専門家向けに新しいソフトウェア機能の利点を効果的に説明する45秒のビデオです。このビデオは、画面上のテキストで重要なポイントを強調し、自信に満ちたAIアバターがメッセージを伝える、魅力的でモダンなビジュアル美学を必要とします。音声は情報豊かでありながら親しみやすいものであるべきです。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、詳細なスクリプトをAIスクリプトからビデオジェネレーターの出力として実現してください。
サンプルプロンプト2
ソーシャルメディアマネージャー向けに設計された60秒のショートフォームビデオを開発し、製品やサービスに関する3つの迅速なFAQに答えます。ビジュアルスタイルはダイナミックでテンポが速く、異なるAIアバター間のクイックカットと各質問に対するアニメーションテキストを使用します。音声はアップビートでエネルギッシュであり、明瞭なボイスオーバーを伴います。HeyGenの字幕/キャプション機能を使用して、すべての対話に対して堅牢なアクセシビリティを確保してください。
サンプルプロンプト3
教育者やコーチ向けに、彼らの分野での一般的な誤解を解く30秒のトーキングヘッドビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは温かく親しみやすく、フレンドリーな設定で表情豊かなAIアバターをフィーチャーします。音声は穏やかで安心感があり、信頼を築く自然なAIボイスデリバリーを提供します。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、視聴者との信頼を築く自然な説明を作成してください。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

FAQビデオジェネレーターの使い方

直感的なAIビデオジェネレーターを使用して、よくある質問を魅力的なビデオ回答に簡単に変換し、時間を節約し、コミュニケーションを向上させます。

1
Step 1
AIアバターを選択
FAQビデオの顔となる魅力的なAIアバターを選択し、プロフェッショナルな印象とブランドの一貫性を即座に追加します。
2
Step 2
FAQスクリプトを貼り付け
FAQテキストを貼り付けると、強力なスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能が、選択したアバターに対応する音声ダイアログを自動的に生成します。
3
Step 3
自動字幕を追加
FAQビデオに正確な字幕/キャプションを自動的に追加し、音声がオフでもメッセージが明確で視聴者全員にアクセス可能であることを保証します。
4
Step 4
FAQビデオをエクスポート
完成したFAQビデオを複数のフォーマットでエクスポートし、アスペクト比のリサイズとエクスポートを行い、すべてのデジタルチャネルで即座に共有できるようにします。

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トレーニングとオンボーディングの改善

複雑なFAQをダイナミックで理解しやすいAI駆動のビデオモジュールに変換することで、従業員のトレーニングとオンボーディングを強化します。

よくある質問

HeyGenはFAQビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは直感的なFAQビデオジェネレーターで、魅力的なコンテンツの作成を簡単にします。初心者向けのエディターを使用して、スクリプトをトーキングヘッドアバターを使用したプロフェッショナルなAIビデオに変換し、さまざまなビデオテンプレートを活用できます。

HeyGenが効果的なAIスクリプトからビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenは、ユーザーがスクリプトをアップロードし、自動的にリアルなAIアバターと自然なAIボイスを使用したビデオを生成できるため、AIスクリプトからビデオジェネレーターとして優れています。簡単に字幕を追加し、カスタムアバターを選択して、洗練された最終製品を作成できます。

HeyGenはソーシャルメディア向けの高品質なトーキングヘッドビデオを制作できますか？

もちろんです。HeyGenは、ソーシャルメディアやショートフォームビデオに最適化された高品質なトーキングヘッドビデオの制作に最適です。カスタムアバター、幅広いバックグラウンドミュージックオプション、ウォーターマークなしで、プロフェッショナルで魅力的なコンテンツを提供します。

HeyGenは初心者に優しいAIビデオエディターですか？

はい、HeyGenは初心者向けに設計されたエディターを備えており、誰でも簡単にプロフェッショナルなAIビデオを作成できます。字幕の追加、ブランドのカスタマイズ、さまざまなビデオテンプレートの活用など、直感的なツールを提供してビデオ作成プロセスを効率化します。