ファンエンゲージメントメッセージビデオメーカー：オーディエンスを拡大

AIを活用したファンビデオメーカーで、ソーシャルメディアプラットフォームやマーケティングに最適な魅力的なコンテンツをシームレスなナレーション生成で作成しましょう。

お気に入りのコンテンツクリエイターに心からの感謝を伝えるために、熱心なファンが30秒のビデオを作成し、同じ趣味を持つ仲間たちに広く届けることを目指します。ビジュアルスタイルは温かく個人的なもので、ファンアートや思い出に残る瞬間を取り入れ、励ましのナレーションを添えます。HeyGenの「Voiceover generation」機能を活用して、明確でインパクトのあるメッセージを実現しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
クリエイターがオンラインコミュニティで重要なマイルストーンを達成したことを祝うために、45秒のダイナミックなビデオを制作することを想像してください。忠実なフォロワーや新しい購読者を対象に、明るく、プロフェッショナルなビジュアルとオーディオスタイルで、アップビートな背景音楽を特徴とします。HeyGenの「AI avatars」を使用して、クリエイターまたはブランドのペルソナからの個別の感謝メッセージを届け、より強いつながりを作りましょう。
サンプルプロンプト2
人気のあるシリーズやゲームから最も壮大または感動的な瞬間を集めた60秒のファン編集ビデオを作成し、ファンがさまざまなソーシャルメディアプラットフォームで共有できるようにします。ビデオはテンポの速い、エネルギッシュなビジュアルリズムで、クイックカットとドラマチックな音楽を強調し、ファンの反応のピークを際立たせます。HeyGenの「Media library/stock support」を活用して、多様なクリップをシームレスに統合し、コンテンツの収集を容易にします。
サンプルプロンプト3
仮想ファンイベントを発表する30秒のプロモーションビデオを作成し、コアファン層や新しい参加者の間で興奮を生み出し、参加を促進することを目指します。ビジュアルスタイルは洗練され、期待感を高めるもので、大胆なテキストオーバーレイと緊張感のあるハイエナジーな音楽を使用します。HeyGenの「Text-to-video from script」機能を利用して、イベントの詳細と行動喚起を迅速に視覚的に魅力的なシーンに変換し、イベントマーケティングの効果を高めましょう。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ファンエンゲージメントメッセージビデオメーカーの使い方

AIを活用したビデオメーカーで魅力的なファンエンゲージメントメッセージを作成しましょう。簡単にデザイン、パーソナライズ、共有して、さまざまなプラットフォームでオーディエンスとつながりましょう。

1
Step 1
プロジェクトを作成
事前にデザインされたテンプレートを選ぶか、ゼロから始めましょう。豊富なテンプレートライブラリを活用して、ファンメッセージビデオの基礎を迅速に築きましょう。
2
Step 2
個別メッセージを追加
あなたのユニークな声とメッセージを注入しましょう。高度なナレーション生成機能を利用して、スクリプトを録音または入力し、真のファンエンゲージメントを確保します。
3
Step 3
カスタマイズと洗練
ビデオに洗練されたタッチを加えましょう。カスタムロゴやブランドカラーを含むブランディングコントロールを適用して、あなたを真に表現するプロフェッショナルなファン編集ビデオを作成します。
4
Step 4
エクスポートと共有
最終ビデオを広範なリーチのために準備しましょう。アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、YouTubeやTikTokなどの人気ソーシャルメディアプラットフォームに最適化されたファンエンゲージメントメッセージを準備します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

感動的なファンメッセージとアップデート

感情に訴える感動的なビデオメッセージを作成し、ファンベースと深くつながり、忠誠心とポジティブな感情を育みましょう。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてファンエンゲージメントメッセージビデオを強化できますか？

HeyGenは、クリエイターが魅力的なファンエンゲージメントメッセージビデオを簡単に制作できるようにします。AIアバターやカスタマイズ可能なテンプレートを活用して、ソーシャルメディアプラットフォームでオーディエンスに深く響く個別のメッセージを作成しましょう。

HeyGenが効果的なAI駆動のファンビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、テキストからビデオへの生成やリアルなナレーション生成などの高度なAI機能を統合することで、AI駆動のファンビデオメーカーとして際立っています。これにより、複雑な編集なしでスクリプトを洗練されたファン編集ビデオに迅速に変換できます。

HeyGenでプロフェッショナルなファン編集ビデオを簡単に作成できますか？

もちろんです。HeyGenは使いやすいドラッグ＆ドロップインターフェースを提供し、高品質なファン編集ビデオを簡単に作成できます。自動字幕、カスタムトランジション、豊富なメディアライブラリを活用して、プロフェッショナルな仕上がりを実現しましょう。

HeyGenのどの機能がソーシャルメディアでのファンビデオの共有をサポートしていますか？

HeyGenは、YouTubeやTikTokなどのさまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化されたファンビデオを、柔軟なアスペクト比のリサイズと直接エクスポートオプションで提供します。これにより、魅力的なコンテンツが効果的に広範なオーディエンスに届き、マーケティングの効果を高めます。