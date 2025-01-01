家族ビデオメーカー：大切な思い出を簡単に作成

事前にデザインされたテンプレートとシーンを使用して、家族の写真やビデオクリップを美しい思い出に簡単に変えましょう。

家族や親しい友人と共有するのにぴったりな、心温まる45秒の子供時代の思い出ビデオを作成し、成長の本質を捉えましょう。温かくノスタルジックなビジュアルスタイルを使用し、柔らかく感傷的なバックグラウンドミュージックを添えて、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、大切な写真やビデオクリップを美しく配置し、真の家族写真ビデオを作り上げましょう。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
大切な節目を祝う、60秒の家族ビデオモンタージュを制作し、すべての愛する人と共有しましょう。楽しく祝祭的なビジュアルスタイルを採用し、アップビートな音楽とダイナミックなトランジションを組み合わせ、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して、家族からの個人的なナレーションや心温まるメッセージを追加しましょう。
サンプルプロンプト2
即家族向けのクイックな年間レビューに最適な、30秒の家族スライドショーをデザインしましょう。このフォトビデオメーカーのプロジェクトは、現代的でクリーンなビジュアル美学を特徴とし、コンテンポラリーなバックグラウンドミュージックとテンポの速い編集を取り入れ、HeyGenの字幕/キャプションを使用して、各シーンの重要な瞬間を強調したり、楽しいコメントを追加したりします。
サンプルプロンプト3
最近の冒険を紹介する、拡大家族やソーシャルメディア向けの楽しい20秒の家族ビデオメーカーの更新や発表を生成しましょう。遊び心のあるエネルギッシュなビジュアルスタイルを採用し、ユニークな音楽と明るい色を使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、家族からの魅力的で活気あるメッセージを迅速に作成しましょう。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

家族ビデオメーカーの使い方

大切な写真やビデオクリップを心温まる家族ビデオに簡単に変換し、すべての貴重な思い出を創造的に捉えましょう。

1
Step 1
思い出をアップロード
お気に入りの写真やビデオクリップをメディアライブラリに簡単にアップロードし、家族ビデオに含めたいすべての貴重な瞬間を集めましょう。
2
Step 2
テンプレートを選ぶ
家族ビデオのテーマやスタイルに合ったプロフェッショナルにデザインされたテンプレートとシーンから選び、物語の美しい基盤を提供します。
3
Step 3
音楽とトランジションを追加
家族ビデオの雰囲気を設定するために、完璧なバックグラウンドミュージックを追加し、ビデオクリップ間にスムーズなトランジションを適用して、魅力的なビジュアルジャーニーを作りましょう。
4
Step 4
家族ビデオをエクスポート
最終仕上げのために簡単な編集ツールを使用して作品を完成させ、さまざまなアスペクト比で家族ビデオをエクスポートして、思い出をすぐに共有しましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

心温まる家族のトリビュートを作成

特別な機会や愛する家族を祝う、感動的で心温まる家族ビデオを制作します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして思い出に残る家族ビデオを作成するのを助けてくれますか？

HeyGenは、プロフェッショナルなテンプレート、トランジション、エフェクトを使用して、大切なフォトビデオメーカーのメディアクリップを簡単に組み合わせることで、心温まる家族ビデオを作成する力を与えてくれます。音楽やボイスオーバーを追加して、家族のスライドショーの感情的なインパクトを高めましょう。

HeyGenは家族ビデオのためにどのような簡単な編集ツールを提供していますか？

HeyGenは、家族のフォトビデオを作成するプロセスを簡素化する直感的な簡単編集ツールを提供しています。写真をアップロードし、ビデオクリップを配置し、テキストアニメーションを追加し、ボイスオーバーを生成して、あなたのユニークな家族の物語を簡単に伝えることができます。

HeyGenで家族のフォトビデオの外観や雰囲気をカスタマイズできますか？

はい、HeyGenはさまざまなテンプレートとシーン、ダイナミックなトランジションとエフェクトを提供しており、家族のフォトビデオを個性的にカスタマイズすることができます。家族の物語を最もよく反映するスタイルを選んで、真にユニークな子供時代の思い出ビデオを作成できます。

HeyGenは家族のスライドショーの作成をどのようにサポートしますか？

HeyGenは、メディアライブラリから写真やビデオクリップを簡単にアップロードすることで、美しい家族のスライドショーの作成を簡素化します。コンパイルが完了したら、魅力的な音楽を追加し、字幕を生成して、さまざまなアスペクト比で家族ビデオをエクスポートして共有できます。