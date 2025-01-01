家族向けアップデートビデオメーカー：思い出を簡単に共有

家族の写真やクリップをプロフェッショナルな仕上がりのビデオアップデートに変え、多様なビデオテンプレートとシーンを活用して魅力的に仕上げましょう。

想像してみてください。45秒の家族向けアップデートビデオを作成し、過去1年間の大切な瞬間や節目を親戚や親しい友人に紹介します。温かく招かれるようなビジュアルスタイルで、このビデオはさまざまな家族の写真やクリップを美しいコラージュのように組み合わせます。HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して、優しい個人的なナレーションを追加し、明るく楽しいバックグラウンドミュージックで、皆があなたの旅に繋がっていると感じられるようにします。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

サンプルプロンプト1
祖父母を喜ばせるために、短くて甘い家族ビデオを作成するための魅力的な30秒のビデオをデザインします。孫たちからの直接の「こんにちは」を届けるこの遊び心あふれる明るいビジュアル体験は、HeyGenの表情豊かなAIアバターが個別の挨拶を届けることができます。陽気な子供たちの声と軽快で風変わりな音楽に伴われ、このビデオは愛する人々と瞬間を共有し、遠く離れた場所でも笑顔を届ける完璧な方法です。
サンプルプロンプト2
ソーシャルメディアのフォロワーや遠く離れた親戚のために、月々の冒険を素早く現代的に振り返る60秒の家族モンタージュビデオを制作します。スピーディーなトランジションと鮮やかな色彩を用いた洗練されたビジュアルスタイルを活用し、HeyGenのテンプレートとシーンを使用してコンテンツを簡単に組み立て、洗練された外観を実現します。このビデオには、エネルギッシュで現代的な音楽と微妙な効果音を取り入れ、最新の冒険を興奮に満ちた要約として作り上げます。
サンプルプロンプト3
特別な休日やイベントを振り返る50秒の心温まる家族スライドショーを作成し、参加した親しい家族に向けた懐かしい思い出を提供します。このフォトビデオメーカー体験は、柔らかく懐かしいビジュアルスタイルを醸し出し、感情的な瞬間や大切な思い出を強調するためにビンテージフィルターを使用することもできます。HeyGenの字幕/キャプション機能を使用して文脈的な詳細や反省的な考えを追加し、優しいメロディックなバックグラウンドミュージックと完璧に同期させて、感動的な感情を呼び起こします。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

家族向けアップデートビデオメーカーの使い方

大切な写真やクリップから心温まる家族向けアップデートビデオやスライドショーを簡単に作成し、貴重な瞬間を簡単にキャプチャして共有します。

1
Step 1
メディアをアップロード
お気に入りの家族写真やビデオクリップを個人用メディアライブラリにアップロードして始めましょう。追加のビジュアルには、豊富なストックサポートを活用することもできます。
2
Step 2
テンプレートを選択
家族向けアップデートに最適化されたプロフェッショナルにデザインされたビデオテンプレートとシーンから選択します。これにより、あなたのユニークなストーリーを語るための創造的な基盤が提供されます。
3
Step 3
個人的なタッチを追加
キャプションやテキストを追加し、シーンを配置してビデオを個別化します。直感的なインターフェースにより、家族のストーリーに合わせた簡単なカスタマイズが可能で、字幕/キャプションの追加も含まれます。
4
Step 4
エクスポートして共有
家族向けアップデートビデオを完成させ、希望のアスペクト比と品質でエクスポートします。さまざまなプラットフォームで簡単に作成物を共有できます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

心温まる家族ニュースを共有

.

インスピレーションを与え、元気づけるビデオ発表を制作し、良いニュースを共有し、世界中の愛する人々と成果を祝います。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして思い出に残る家族向けアップデートビデオの作成を支援しますか？

HeyGenは直感的な家族向けアップデートビデオメーカーで、家族ビデオを簡単に作成できます。多様なビデオテンプレートを活用し、家族の写真やクリップを簡単に統合してカスタマイズし、すべての瞬間を美しく保存します。

HeyGenはフォトビデオや家族スライドショーの作成に適していますか？

もちろんです。HeyGenは優れたフォトビデオメーカーおよびスライドショービデオメーカーとして機能します。使いやすいドラッグ＆ドロップエディターを使用して、メディアライブラリから家族の写真やクリップをシームレスにまとめ、魅力的な家族スライドショーを作成できます。

HeyGenで家族ビデオにカスタムボイスオーバーやテキストアニメーションを追加できますか？

はい、HeyGenはボイスオーバー生成を提供し、ナレーションを個別化することで家族ビデオメーカー体験を向上させます。また、メッセージを明確に伝え、瞬間を共有するための魅力的なテキストアニメーションを追加することもできます。

HeyGenが使いやすいオンライン家族ビデオエディターである理由は何ですか？

HeyGenは直感的なビデオエディターを使用して、オンライン家族ビデオの作成プロセスを簡素化します。ビデオプロジェクトを簡単にカスタマイズし、さまざまなアスペクト比でビデオをエクスポートして、瞬間をプラットフォーム間で簡単に共有できます。