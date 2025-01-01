ファミリーニュースビデオメーカー: 家族のストーリーを共有

素晴らしいテンプレートとシーンを使用して、心温まるファミリーニュースビデオを簡単に作成して共有しましょう。

60秒の「ファミリーニュースビデオメーカー」アップデートが必要です。これは、遠くに住む親戚や友人のために、家庭の最新の「ストーリーと思い出」を捉えることを目的としています。このビデオは、温かく、ノスタルジックで少しユーモラスなクリップや写真のモンタージュを、心地よい背景音楽と親しみやすく明瞭なナレーションで演出し、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使ってプロフェッショナルに作成し、最近の出来事や面白いエピソードを詳述します。

サンプルプロンプト1
親しい家族や親しい友人のために、新しいペットの到着や卒業などの重要な家族イベントを発表する45秒の「ブレイキングニュースビデオメーカー」レポートを作成します。HeyGenの「テンプレートとシーン」を使用して、洗練された魅力的なビジュアルスタイルを構築し、テンポの良い祝祭的な音楽とHeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を通じて生成された明確で簡潔なナレーションで補完します。
サンプルプロンプト2
祖父母や年配の家族は、子供の芸術的な成果を祝う心温まる30秒の「スライドショービデオ」プレゼンテーションを喜ぶでしょう。ビジュアルスタイルは穏やかで、作品の明確な画像とスムーズなトランジションを特徴とし、柔らかいインストゥルメンタル音楽と明確で読みやすい画面上の「字幕/キャプション」、HeyGenの機能を使用して各作品を説明し、すべての人にアクセス可能にします。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアのフォロワーや拡大家族を対象に、最近の休日の冒険を振り返る活気ある90秒の「ファミリービデオメーカー」リキャップを制作します。このエネルギッシュで視覚的に魅力的なビデオは、多様なクリップや写真を巧みに組み合わせ、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」で多様なコンテンツを強化し、人気のある家族向けの音楽に設定し、ユニークで魅力的なタッチを加えるために「AIアバター」による紹介やセグメントの説明を含む可能性があります。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ファミリーニュースビデオメーカーの使い方

直感的なエディターを使用して、AIツールとテンプレートを駆使し、楽しく明確にストーリーを共有する魅力的なファミリーニュースビデオを簡単に作成しましょう。

Step 1
テンプレートを選ぶ
ファミリーニュース放送を始めるには、家族の更新やニュースストーリーに合わせたさまざまなデザイン済みテンプレートから選択します。これにより、HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、魅力的なナラティブの舞台が整います。
Step 2
コンテンツをアップロード
選んだテンプレートに、家族の最新の成果、マイルストーン、面白い瞬間の写真、ビデオ、テキストキャプションを追加します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用して、大切なストーリーや思い出を簡単に統合できます。
Step 3
ボイスオーバーとナレーションを追加
魅力的なナレーションでファミリーニュース放送を高めましょう。パーソナライズされたボイスオーバーを簡単に追加するか、当社の高度なボイスオーバー生成機能を利用して、更新情報のための魅力的な音声コンテンツを作成します。
Step 4
エクスポートと共有
ファミリーニュースビデオが完璧になったら、希望のフォーマットとアスペクト比でエクスポートします。当社のアスペクト比リサイズとエクスポート機能を使用して、ビデオを簡単にダウンロードし、愛する人と共有したり、お気に入りのソーシャルメディアプラットフォームに直接アップロードしたりできます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

家族のマイルストーンをハイライト

重要な家族の成果やお祝いを、魅力的でプロフェッショナルな品質のAIビデオコンテンツで紹介します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてファミリーニュースビデオの作成を助けてくれますか？

HeyGenは直感的なAIビデオメーカーで、家族のストーリーや思い出を魅力的なニュースビデオに簡単に変換できます。HeyGenのAIアバターとテキストからビデオへの機能を使って、パーソナライズされたファミリーニュースビデオをすぐに作成できます。

HeyGenはファミリービデオ作成のためのテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenはプロフェッショナルなビデオテンプレートとシーンを多数提供しており、ファミリーニュースビデオやスライドショービデオを作成するための使いやすいエディターです。これらのテンプレートを自分のメディア、テキスト、キャプションでカスタマイズし、音楽やサウンドトラックを追加してストーリーを生き生きとさせることができます。

HeyGenでファミリービデオにボイスオーバーやキャプションを追加できますか？

もちろんです！HeyGenは強力なボイスオーバー生成を提供しており、カスタムボイスでファミリーニュースビデオをナレーションすることができます。また、字幕やキャプションを簡単に追加して、すべての大切なストーリーや思い出のアクセシビリティとエンゲージメントを向上させることができます。

HeyGenのファミリービデオを共有するためのオプションは何ですか？

ファミリーニュースビデオが完成したら、HeyGenはさまざまなプラットフォームに最適化されたアスペクト比でビデオをダウンロードすることができます。その後、簡単にソーシャルメディアで作成物を共有し、特別な瞬間を友人や家族に知らせることができます。