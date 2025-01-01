60秒の「ファミリーニュースビデオメーカー」アップデートが必要です。これは、遠くに住む親戚や友人のために、家庭の最新の「ストーリーと思い出」を捉えることを目的としています。このビデオは、温かく、ノスタルジックで少しユーモラスなクリップや写真のモンタージュを、心地よい背景音楽と親しみやすく明瞭なナレーションで演出し、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使ってプロフェッショナルに作成し、最近の出来事や面白いエピソードを詳述します。

