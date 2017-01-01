教員トレーニングビデオジェネレーター: 教育を変革する

L&DチームがHeyGenのAIアバターを使用して、テキストを魅力的なレッスンに変換し、インパクトのあるトレーニングビデオを迅速に作成できるようにします。

L&Dプロフェッショナル向けに、45秒の魅力的な指導ビデオを作成し、「AIアバター」を「トレーニングビデオの作成」にシームレスに統合する方法を示します。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルで、クリーングラフィックスと最小限のテキストを使用し、明確で自信に満ちたAIボイスオーバーを伴います。カスタム「AIアバター」の簡単な設定を強調し、コンテンツをパーソナライズします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
教員向けに設計された60秒のチュートリアルを想像し、複雑な学術「テキストを魅力的なビデオに変換」する力をオンラインコースで示します。ビデオは情報豊かで現代的なビジュアルスタイルを採用し、例のシーン間でダイナミックなトランジションを使用し、親しみやすく励みになるAIボイスオーバーを使用します。「テンプレートとシーン」がどのように簡単に「スクリプトからのテキストをビデオに」構造化できるかを紹介します。
サンプルプロンプト2
多様な学生を持つ教育者を対象とした30秒のダイナミックなデモを制作し、「教員トレーニングビデオジェネレーター」のグローバルなリーチを強調します。ビジュアルとオーディオスタイルは活気に満ち、包括的で、異なる言語を示すクイックカットと明確で多様なアクセントの「ボイスオーバー生成」を特徴とします。「字幕/キャプション」を追加して、すべての学習者にコンテンツをアクセス可能にする簡単さを明確に強調します。
サンプルプロンプト3
教育機関内のマーケティングチームをターゲットにした15秒の簡潔なプロモーションクリップを作成し、HeyGenを「AIビデオジェネレーター」として紹介し、魅力的なコンテンツを迅速に作成します。エネルギッシュなバックグラウンドミュージックと多様な「メディアライブラリ/ストックサポート」映像を通じたクイックカットを使用して、テンポの速い視覚的に刺激的なスタイルを採用します。さまざまなプラットフォーム向けの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」の簡単さを示して締めくくります。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

教員トレーニングビデオジェネレーターの使い方

高度なAIアバターと魅力的なビジュアルを活用して、テキストをプロフェッショナルな教員トレーニングビデオに迅速に変換し、効果的な学習成果を実現します。

1
Step 1
トレーニングコンテンツを貼り付ける
まず、教員トレーニングのスクリプトやコアコンテンツをジェネレーターに直接貼り付けます。私たちのプラットフォームは、あなたのテキストを「スクリプトからのテキストをビデオに」プロセスに活用し、魅力的なビデオの基盤を築きます。
2
Step 2
AIアバターとボイスを選択する
インストラクターを表現するために多様な「AIアバター」から選択します。選んだアバターに自然な音声のAIボイスオーバーを組み合わせ、トレーニング素材を明確かつ一貫して伝えます。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加する
関連する背景ビジュアル、音楽、「テンプレートとシーン」でビデオを向上させます。ブランドコントロールを使用してビデオをカスタマイズし、機関のアイデンティティに合わせて、プロフェッショナルで一貫性のあるコンテンツを作成します。
4
Step 4
トレーニングビデオをエクスポートする
満足したら、ビデオを生成します。「字幕/キャプション」を簡単に追加してアクセシビリティを確保し、高品質の教員トレーニングビデオをエクスポートして、即時配信と「迅速なトレーニング提供」の準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な教育コンテンツを明確化

難解な学術的または技術的な主題を、教員と学生の教育の明確さを大幅に向上させる、理解しやすいビデオレッスンに変換します。

よくある質問

HeyGenはL&Dチームが魅力的なトレーニングビデオを効率的に作成するのにどのように役立ちますか？

HeyGenは、AIアバターとAIボイスオーバーを使用してテキストを魅力的なビデオに変換することで、L&Dチームが迅速にトレーニングビデオを作成できるようにします。私たちのプラットフォームは強力なAIビデオジェネレーターとして機能し、コンテンツ作成を加速し、従業員トレーニングの迅速な提供を確保します。

HeyGenのトレーニングビデオ作成においてAIアバターはどのような役割を果たしますか？

HeyGenのAIアバターは、ダイナミックでパーソナライズされたトレーニングビデオを作成する中心的な役割を果たします。これらのリアルなトーキングヘッドは、スクリプトを届け、テキストを魅力的なビデオに変換し、教員トレーニングビデオジェネレーターとしてコンテンツをより親しみやすく、インパクトのあるものにします。

HeyGenは私のテキストをビデオに変換し、複数の言語をサポートできますか？

もちろんです。HeyGenは、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換できる先進的なテキストからビデオへのジェネレーターとして機能します。140以上の言語で利用可能な強力なAIボイスオーバーを使用して、さまざまなトレーニングニーズに対応するローカライズされたコンテンツでグローバルなオーディエンスにリーチできます。

HeyGenは教員トレーニングビデオの作成を簡素化するテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートを豊富に提供しており、トレーニングビデオの作成プロセスを簡素化します。これらの事前設計されたシーンは、L&Dチームから教員トレーニングビデオジェネレーターまで、誰にでも最適で、プロフェッショナルな従業員トレーニングコンテンツを簡単に作成できます。