新しい工場の従業員向けに、重要な安全プロトコルとチーム紹介を紹介する、明るく励みになる45秒のオンボーディングビデオを作成してください。視覚スタイルは明るく、励みになるもので、フレンドリーなAIアバターが手順を示し、明確で歓迎する声のナレーションが補完します。この魅力的な「従業員トレーニング」作品は、HeyGenの強力なAIアバターを使用して迅速に生成でき、新しいチームメンバーが初日から自宅にいるように感じられます。

