工場安全ビデオジェネレーター: 魅力的なトレーニングビデオを作成

AIアバターを活用して、時間とコストを節約しながら、魅力的でコンプライアンスに準拠した職場安全トレーニングビデオを迅速に制作します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
経験豊富な従業員向けに、危険物の取り扱いに関する適切な手順をステップバイステップで示す、動的なビジュアルプレゼンテーションと権威ある声を用いた60秒のシナリオベースの学習ビデオを開発し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して効率的なコンテンツ作成を実現します。
サンプルプロンプト2
全工場従業員向けに、火災警報時の即時行動を強調した30秒の緊急対応トレーニングビデオを制作し、緊急でインパクトのあるビジュアルと直接的で明確な声を特徴とし、重要な情報を強化するために画面上の字幕/キャプションを追加します。
サンプルプロンプト3
安全管理者およびトレーナー向けに、異なる部門向けにトレーニングコンテンツをカスタマイズする方法を紹介する75秒のプロフェッショナルな安全トレーニングビデオを生成し、HeyGenのテンプレートとシーンが提供する柔軟性を示しながら、クリーンなビジュアルスタイルと自信に満ちたナレーションを採用します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

工場安全ビデオジェネレーターの使い方

直感的なAIプラットフォームを使用して、従業員トレーニングを強化し、コンプライアンスを効率化するために、魅力的で正確な工場安全ビデオを迅速に制作します。

1
Step 1
安全スクリプトを作成
工場の安全プロトコルを入力または貼り付けることから始めます。当プラットフォームは、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、テキストを動的なビデオの基盤に変換し、製品に正確なコンテンツを保証します。
2
Step 2
AIアバターとビジュアルを選択
多様なAIアバターから選択してトレーニング資料を提示し、エンゲージメントを高めます。また、豊富なテンプレートとシーンを利用して、視覚的に魅力的な背景を迅速に構築できます。
3
Step 3
ブランディングと調整を追加
会社のロゴや色を含むブランディングコントロールを適用して、ブランドの一貫性を維持します。スクリプトから直接プロフェッショナルな音声を生成し、明確な指示とアクセシビリティを提供します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
完成した安全ビデオをさまざまなアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションで簡単にエクスポートします。その後、共有したり、LMSとシームレスに統合して、職場安全トレーニングビデオを効果的に展開します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

迅速な安全コミュニケーション

即時の発表、更新、または定期的な安全リマインダーのために、短くてインパクトのあるAI安全ビデオやクリップを迅速に制作します。

よくある質問

HeyGenは工場安全ビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオ生成プラットフォームとして、魅力的な安全トレーニングビデオの迅速な作成を可能にします。直感的なツールを利用して、広範な職場安全トレーニングビデオを制作するために、広範な制作リソースを必要としません。

HeyGenは私の組織の従業員安全トレーニングの拡大を支援できますか？

もちろんです。HeyGenのAI駆動プラットフォームは、シナリオベースの学習モジュールを含む幅広い安全トレーニングビデオを効率的に制作および更新することを可能にし、従業員トレーニングを拡大し、コストを削減します。これにより、従来のビデオ制作にかかる時間と費用を節約できます。

HeyGenは魅力的な安全トレーニングコンテンツを作成するためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターやビデオテンプレートのライブラリを提供し、トレーニングコンテンツをカスタマイズできます。これらのツールは、重要な安全プロトコルを効果的に伝えるプロフェッショナルで魅力的なトレーニングビデオを作成するのに役立ちます。

HeyGenはグローバルまたは多言語の職場安全トレーニングニーズをどのようにサポートしますか？

HeyGenは、AI音声と字幕を使用して安全トレーニングビデオを複数の言語に簡単に翻訳できます。これにより、これらのローカライズされた職場安全トレーニングビデオをエクスポートして共有したり、LMSと統合したりすることで、多様な労働力に効果的にコミュニケーションを図ることができます。