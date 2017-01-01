工場オンボーディングビデオジェネレーターで迅速な従業員トレーニング
トレーニングコンテンツを簡単に変換。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、プロフェッショナルなオンボーディングビデオを制作スキルなしで作成。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員全員を対象にした45秒の会社文化紹介ビデオを作成し、私たちの価値観とチーム環境への温かい紹介を提供してください。このビデオは、魅力的で親しみやすい視覚および音声スタイルを採用し、HeyGenのAIアバターを使用して多様なチームメンバーを表現し、プロフェッショナルなテンプレートとシーンを通じて私たちの独自のアイデンティティを示してください。
国際的な新入社員向けに特化した2分間のオンボーディングビデオを作成し、初期の書類作成と施設の案内をカバーしてください。視覚および音声スタイルはプロフェッショナルでグローバルにアクセス可能である必要があり、HeyGenのボイスオーバー生成と字幕/キャプション機能を活用して、効果的なビデオローカリゼーションを確保してください。
工場のトレーナーや新しい機械を学ぶ従業員向けに、特定の操作手順を示す30秒のAIビデオを作成してください。視覚スタイルはダイナミックで簡潔であり、技術的なイラストと焦点を絞った情報提供のナレーションを組み込み、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能と豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、インパクトのある従業員トレーニングコンテンツを迅速に作成してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
プロンプトネイティブなビデオ作成

アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは従業員トレーニングのためのAIビデオ生成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターとAIボイスオーバーを使用してスクリプトを魅力的なビデオに変換する高度なAIビデオジェネレーターです。このスクリプトからビデオへの変換プロセスは、専門的なスキルを必要とせずに高品質な従業員トレーニングとオンボーディングビデオの作成を大幅に簡素化します。
HeyGenはどのようにしてどのビジネスにもアクセス可能なオンボーディングビデオメーカーとなるのですか？
HeyGenは、多様なビデオテンプレートとブランディングコントロールを備えた直感的なプラットフォームを提供し、技術的な専門知識がなくてもプロフェッショナルなオンボーディングビデオを作成できます。その使いやすいインターフェースは強力なクリエイティブエンジンとして機能し、会社の文化が一貫して反映されることを保証します。
HeyGenはさまざまなビデオフォーマットとグローバルチーム向けのローカリゼーションをサポートできますか？
はい、HeyGenは柔軟なエクスポートをサポートし、さまざまなプラットフォームに合わせたアスペクト比のリサイズを提供します。グローバルな従業員トレーニングのために、AIボイスオーバーと字幕を使用したビデオローカリゼーションも可能にし、コンテンツを世界中でアクセス可能にします。
HeyGenは工場オンボーディングビデオのような専門的なトレーニングをどのように強化できますか？
HeyGenは、カスタムAIアバターとカスタマイズ可能なビデオテンプレートを提供する工場オンボーディングビデオジェネレーターとして優れています。これにより、重要な従業員トレーニングにおいて一貫性のある魅力的な指導が可能になります。