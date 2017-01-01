新しい工場の従業員向けに、重要な安全プロトコルと機器の取り扱いを強調した1分間の安全トレーニングビデオを作成してください。視覚スタイルは明確で指導的であり、実践的なデモンストレーションを含め、プロフェッショナルで権威あるAIボイスオーバーを伴うべきです。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、書かれた安全ガイドラインを魅力的なビジュアルに効率的に変換してください。

ビデオを生成