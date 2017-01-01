工場オンボーディングビデオジェネレーターで迅速な従業員トレーニング

トレーニングコンテンツを簡単に変換。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、プロフェッショナルなオンボーディングビデオを制作スキルなしで作成。

新しい工場の従業員向けに、重要な安全プロトコルと機器の取り扱いを強調した1分間の安全トレーニングビデオを作成してください。視覚スタイルは明確で指導的であり、実践的なデモンストレーションを含め、プロフェッショナルで権威あるAIボイスオーバーを伴うべきです。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、書かれた安全ガイドラインを魅力的なビジュアルに効率的に変換してください。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新入社員全員を対象にした45秒の会社文化紹介ビデオを作成し、私たちの価値観とチーム環境への温かい紹介を提供してください。このビデオは、魅力的で親しみやすい視覚および音声スタイルを採用し、HeyGenのAIアバターを使用して多様なチームメンバーを表現し、プロフェッショナルなテンプレートとシーンを通じて私たちの独自のアイデンティティを示してください。
サンプルプロンプト2
国際的な新入社員向けに特化した2分間のオンボーディングビデオを作成し、初期の書類作成と施設の案内をカバーしてください。視覚および音声スタイルはプロフェッショナルでグローバルにアクセス可能である必要があり、HeyGenのボイスオーバー生成と字幕/キャプション機能を活用して、効果的なビデオローカリゼーションを確保してください。
サンプルプロンプト3
工場のトレーナーや新しい機械を学ぶ従業員向けに、特定の操作手順を示す30秒のAIビデオを作成してください。視覚スタイルはダイナミックで簡潔であり、技術的なイラストと焦点を絞った情報提供のナレーションを組み込み、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能と豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、インパクトのある従業員トレーニングコンテンツを迅速に作成してください。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

工場オンボーディングビデオジェネレーターの使い方

AIを使用して、工場の従業員向けに魅力的で製品に正確なオンボーディングビデオを簡単に作成。ビデオ編集スキルは不要。

1
Step 1
スクリプトを作成
テキストを貼り付けるか、既存のスクリプトを使用して開始します。私たちの「スクリプトからのテキストをビデオに変換する」機能は、あなたの言葉を即座にドラフトに変換し、効果的な「オンボーディングビデオ」の基盤として機能します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様な「AIアバター」から選択してメッセージを伝え、エンゲージメントを高め、新入社員にとって親しみやすくプロフェッショナルなコンテンツを作成します。
3
Step 3
ブランディングとボイスを適用
HeyGenの「ブランディングコントロール（ロゴ、色）」を使用してビデオをカスタマイズし、「会社の文化」に完全に一致させ、一貫性のあるプロフェッショナルな外観を確保します。
4
Step 4
エクスポートと配信
HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して、さまざまなフォーマットで高品質のビデオを生成し、すべてのプラットフォームで包括的な「従業員トレーニング」プログラムに最適です。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な工場手順の簡素化

.

魅力的なAIビデオを使用して、複雑な工場プロセスと安全プロトコルを明確に説明し、理解を深めます。

background image

よくある質問

HeyGenは従業員トレーニングのためのAIビデオ生成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターとAIボイスオーバーを使用してスクリプトを魅力的なビデオに変換する高度なAIビデオジェネレーターです。このスクリプトからビデオへの変換プロセスは、専門的なスキルを必要とせずに高品質な従業員トレーニングとオンボーディングビデオの作成を大幅に簡素化します。

HeyGenはどのようにしてどのビジネスにもアクセス可能なオンボーディングビデオメーカーとなるのですか？

HeyGenは、多様なビデオテンプレートとブランディングコントロールを備えた直感的なプラットフォームを提供し、技術的な専門知識がなくてもプロフェッショナルなオンボーディングビデオを作成できます。その使いやすいインターフェースは強力なクリエイティブエンジンとして機能し、会社の文化が一貫して反映されることを保証します。

HeyGenはさまざまなビデオフォーマットとグローバルチーム向けのローカリゼーションをサポートできますか？

はい、HeyGenは柔軟なエクスポートをサポートし、さまざまなプラットフォームに合わせたアスペクト比のリサイズを提供します。グローバルな従業員トレーニングのために、AIボイスオーバーと字幕を使用したビデオローカリゼーションも可能にし、コンテンツを世界中でアクセス可能にします。

HeyGenは工場オンボーディングビデオのような専門的なトレーニングをどのように強化できますか？

HeyGenは、カスタムAIアバターとカスタマイズ可能なビデオテンプレートを提供する工場オンボーディングビデオジェネレーターとして優れています。これにより、重要な従業員トレーニングにおいて一貫性のある魅力的な指導が可能になります。