施設ビデオメーカー: 驚くべきバーチャルツアーを作成

プロフェッショナルなボイスオーバー生成を使用して、ビジネス向けの魅力的な施設概要ビデオやバーチャルツアーを簡単に作成できます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーやマーケティングチームを対象に、新しいサービスや製品を説明する60秒の説明ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはアニメーションテキストとグラフィックスで魅力的にし、フレンドリーでプロフェッショナルな声で情報を伝え、HeyGenの高度なAIアバターを使用してダイナミックに情報を提示します。
サンプルプロンプト2
ソーシャルメディアマーケターやブランドマネージャー向けに、フラッシュセールや期間限定オファーを宣伝する30秒の魅力的なマーケティングビデオを制作してください。このビデオは、人気のあるバックグラウンドミュージックとHeyGenの洗練されたボイスオーバー生成機能を使用して生成された熱意ある説得力のある声を組み合わせた、ダイナミックでトレンディなビジュアルスタイルを特徴とします。
サンプルプロンプト3
不動産エージェントやイベントプランナー向けに、ユニークな物件や会場を強調する90秒の没入型バーチャルツアービデオをデザインしてください。ビジュアルプレゼンテーションは詳細でエレガントにし、環境音効果とスムーズなナレーションを組み合わせ、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ変換機能を使用してスクリプトを直接ビデオに変換します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

施設ビデオメーカーの使い方

AIツールを活用して、プロフェッショナルな施設概要ビデオ、バーチャルツアー、トレーニングコンテンツを簡単に作成し、あなたのスペースを明確かつ効果的に紹介します。

1
Step 1
ビデオプロジェクトを作成
テンプレートを選択するか、スクリプトをインポートして開始します。スクリプトからのテキストビデオ変換機能を使用して、アイデアを迅速にビジュアルアウトラインに変換し、施設概要ビデオの基盤を築きます。
2
Step 2
ビジュアルとシーンを選択
魅力的なコンテンツでビデオを充実させます。多様なテンプレートとシーンのライブラリから選択し、施設を真に表現するビジュアルフレアを加えて物語を構築します。
3
Step 3
AIアバターとボイスオーバーを追加
リアルなAIアバターを使用してプレゼンテーションを強化し、視聴者に明確で一貫したメッセージを伝え、バーチャルツアーを案内します。
4
Step 4
ツアーをエクスポートして共有
魅力的な施設ビデオを完成させます。アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、あらゆるプラットフォームに合わせてビデオを準備し、トレーニングビデオツアーやマーケティングビデオとして共有できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

高インパクトなバーチャルツアーとプロモーション広告を作成

プロフェッショナルで高性能なビデオ広告やバーチャルツアーを開発し、施設を効果的にマーケティングし、認知度と潜在的な訪問を促進します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなビジネスビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、ユーザーが「マーケティングビデオ」や「説明ビデオ」を簡単に作成できるように「AIビデオジェネレーター」を提供しています。直感的な「オンラインビデオメーカー」は、「ビデオテンプレート」と「ドラッグ＆ドロップエディター」を提供し、あらゆるビジネスニーズに合わせたクリエイティブプロセスを効率化します。

HeyGenはクリエイティブなビデオ制作のためにどのようなAIツールを提供していますか？

HeyGenは、「AIアバター」や「プロフェッショナルボイスオーバー」などの高度な「AIツール」を統合し、ビデオ制作プロセスを向上させます。また、「スクリプトからのテキストビデオ変換」や強力な「ボイスオーバー生成」を活用して、視聴者に響くダイナミックなコンテンツを作成できます。

HeyGenは施設ビデオメーカーやバーチャルツアーに使用できますか？

もちろんです。HeyGenは、魅力的な「施設概要ビデオ」コンテンツや没入型「バーチャルツアー」を制作するための理想的な「施設ビデオメーカー」です。プラットフォームは、詳細な「トレーニングビデオツアー」体験の作成をサポートし、複雑な情報を簡単にアクセス可能にします。

HeyGenは強力なビデオ編集とブランディングコントロールを提供していますか？

はい、HeyGenは「ビデオエディター」機能を包括的に提供し、ロゴや色の「ブランディングコントロール」や豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」を提供しています。また、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して、あらゆるプラットフォームに合わせてビデオを調整し、クリエイティブなビジョンを完全に実現できます。