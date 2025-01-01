学習を簡単にするためのNo.1トレーニングビデオジェネレーター
魅力的なトレーニングビデオを簡単に制作。AIアバターを活用して、学習者を引きつけるプロフェッショナルで多言語のコンテンツを提供します。
経験豊富な技術者向けの「機器トレーニング」リフレッシャーのための2分間の「技術トレーニング」ビデオを開発してください。このビデオには、複雑な操作を示す詳細な画面録画と特定の機械部品のクローズアップショットを組み込みます。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して正確な指示を提供し、「多言語」での字幕/キャプションを含め、さまざまなチーム間でのアクセシビリティと理解を向上させます。
「L&Dチーム」向けに、全施設の職員に最近の「ポリシー更新」を伝える60秒のアニメーション説明ビデオを制作し、「トレーニング効率」を最大化します。視覚的アプローチは現代的でインフォグラフィック駆動型にし、動的なテンプレートとシーンを使用して迅速で効果的なトランジションを実現します。プロフェッショナルでエネルギッシュなAIボイスがコンテンツを提供し、将来の改訂のための簡単な更新を強調します。
外部訪問者および契約者向けに、45秒の簡潔なビデオを生成し、「施設アクセス訓練ビデオ」のための「職場ステップバイステップ」手順を概説します。視覚コンテンツは、メディアライブラリ/ストックサポートからの魅力的な実世界の映像と明確なアニメーションの方向指示を組み合わせます。音声はクリアで歓迎的であり、アスペクト比のリサイズとエクスポートにより、キオスクからモバイルデバイスまでさまざまな表示形式に最適化されたビデオを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なトレーニングビデオの作成を支援しますか？
HeyGenは高度なAIアバターとAIボイスオーバーを活用して、テキストプロンプトをプロフェッショナルで魅力的なトレーニングビデオに変換し、L&Dチームにとって複雑なトピックを理解しやすくします。このAI駆動のビデオ作成は、高品質なトレーニングコンテンツのプロセスを効率化します。
HeyGenはL&Dチームが技術トレーニングビデオを迅速に作成し、簡単に更新するのを支援できますか？
はい、HeyGenはL&Dチームがカスタマイズ可能なテンプレートを使用して技術トレーニングビデオを迅速に制作することを可能にします。その直感的なプラットフォームにより、複雑なビデオ編集ツールを必要とせずに、トレーニングコンテンツを最新かつ効率的に保つことができます。
HeyGenは多言語でアクセス可能なトレーニングビデオのためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenはAIボイスオーバーで140以上の言語をサポートし、統合された多言語ビデオプレーヤーを含んでいるため、トレーニングビデオを世界中でアクセス可能にします。AIキャプションジェネレーターは、多様な視聴者のためにアクセシビリティと理解をさらに向上させます。
HeyGenでAIアバターと画面録画を使用して従業員オンボーディングや技術チュートリアルを強化するにはどうすればよいですか？
HeyGenでは、プロフェッショナルなAIアバターをトーキングヘッドとして画面録画と組み合わせて、魅力的な従業員オンボーディングや技術チュートリアルを作成できます。この組み合わせにより、非常にプロフェッショナルで魅力的なビデオが作成され、明確で効果的な知識共有が可能になります。