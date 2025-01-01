魅力的なバーチャルツアーのための施設ツアービデオジェネレーター
強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能で、あなたのスペースを魅力的なバーチャル体験に簡単に変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員のオンボーディングを行う人事チーム向けに、60秒の歓迎のバーチャル施設ツアーを作成してください。フレンドリーで情報豊富なビジュアル、スムーズなトランジション、穏やかなバックグラウンドミュージック、そしてツアーを案内する魅力的なAIアバターを備え、HeyGenのAIアバターを利用して包括的なバーチャル施設ツアーを提供します。
小規模ビジネスオーナーが自分のスペースを紹介することを目的とした30秒の簡潔なツアービデオを開発してください。明るく魅力的なビジュアル、現代的なポップサウンドトラック、明瞭でスタイリッシュな字幕を使用し、HeyGenの字幕/キャプション機能を活用してカスタムブランディングをサポートし、視聴者を魅了します。
不動産エージェント向けに特化した高解像度の45秒の不動産ツアービデオを制作してください。ビジュアルスタイルは憧れを抱かせるもので、主要な物件の特徴に焦点を当て、エレガントなバックグラウンドミュージックと効率的なメディアライブラリサポートを補完し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを使用して撮影不要で不動産ツアービデオを作成する方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして従来の撮影なしで魅力的な施設ツアービデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenのAIバーチャルツアージェネレーターを使用すると、従来の撮影なしで魅力的な施設ツアービデオを作成できます。AIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を活用して、プロフェッショナルな品質と創造的なフレアであなたのスペースを紹介し、高価な機材や撮影の必要性を排除します。
HeyGenはツアービデオのブランド一貫性のためのカスタマイズオプションを提供していますか？
もちろんです。HeyGenのツアービデオメーカーは、強力なカスタムブランディングコントロールを提供し、一貫した視覚的に魅力的な外観を維持できます。直感的なドラッグ＆ドロップインターフェースを使用して、ロゴ、ブランドカラー、フォントを簡単に組み込んで、プロフェッショナルな品質と認知を確保します。
HeyGenにはバーチャル施設ツアーを強化するためのどのようなAI機能がありますか？
HeyGenは、バーチャル施設ツアーのためのAIパワードビデオ作成を高度な機能で簡素化します。AI音声オーバー、自動キャプション、さまざまなビデオエフェクトを利用して、ダイナミックでアクセスしやすいコンテンツを作成し、ソーシャルメディアプラットフォームでのシームレスな配信に備えます。
HeyGenは高解像度の不動産ツアービデオを生成するために使用できますか？
はい、HeyGenは高解像度の不動産ツアービデオやシネマティックなリスティングビデオを生成するための理想的なツールです。さまざまなビジュアルエフェクト、AIビデオモーション、画像のアニメーションを活用して、スムーズなカメラ動作と視覚的に魅力的なプレゼンテーションを確保し、バイヤーの関心を引きます。