施設概要ビデオジェネレーター: 没入型ツアーを作成
魅力的な施設ツアーを迅速に作成。AIアバターを使用して説明を簡単に実現します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
見込み顧客や投資家を対象にした30秒の簡潔な説明ビデオを作成し、企業の革新的な運営施設を強調します。ビジュアルは洗練されてプロフェッショナルで、3Dレンダリングと控えめなアニメーションが伴い、権威あるが親しみやすいナレーションが加わります。HeyGenのAIアバターを活用することで、リアルなバーチャルプレゼンターが視聴者を主要エリアに案内し、複雑なエンドツーエンドのビデオ生成をアクセスしやすく魅力的にします。
新入社員向けの包括的な60秒の内部コミュニケーションビデオを開発し、歓迎の施設概要を提供します。ビジュアルの美学は温かく招待的で、明確なインフォグラフィックと実際の映像を使用し、親しみやすく安心感のあるナレーションが加わります。このビデオは、HeyGenの既成テンプレートとシーンを使用することで、HR部門がデザインスキルを必要とせずに魅力的で情報豊富なオンボーディングコンテンツを迅速に制作できる方法を示し、一貫したブランディングと明確なメッセージを保証します。
イベントオーガナイザーや参加者向けに、ユニークな会場で開催される業界会議を予告する15秒のダイナミックなソーシャルメディアコンテンツを制作します。印象的なビジュアルのクイックカットと高エネルギーの音楽を使用したテンポの速いビジュアルスタイルを採用し、フルボイスオーバーの代わりに簡潔でインパクトのあるキャプションを使用します。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートが、クリエイターがソーシャルメディアキャンペーンのために魅力的なビジュアルを迅速に組み立てるのを可能にし、短いマーケティングビデオの生成プロセスを簡単にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてクリエイティブなマーケティングビデオを強化できますか？
HeyGenは、魅力的なマーケティングビデオやソーシャルメディアコンテンツを簡単に作成できるようにします。既成のテンプレートと強力なAI機能を活用して、注目を集め、ブランドのストーリーを伝える魅力的なビジュアルを制作できます。
HeyGenが効果的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenは、テキストをプロフェッショナルなビデオに変換し、リアルなAIアバターと自然なナレーションを提供することで、優れたAIビデオジェネレーターとして際立っています。これにより、複雑な編集なしで高品質なコンテンツを効率的に制作できます。
HeyGenはエンドツーエンドのビデオ生成のための包括的なツールを提供していますか？
はい、HeyGenはオンラインエディター内でエンドツーエンドのビデオ生成のための完全な編集ツールを提供しています。字幕を簡単に追加し、ブランド資産を統合し、ビデオプロジェクトを最初から最後まで洗練させることができます。
HeyGenはプロフェッショナルな施設概要ビデオを作成するために使用できますか？
もちろんです。HeyGenは、明確で情報豊富なビジュアルを制作するための優れた施設概要ビデオジェネレーターです。場所やサービスを紹介し、魅力的なマーケティングビデオを簡単に作成するのに最適です。